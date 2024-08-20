Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В сентябре жизнь всех неработающих россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова раскрыла, что произойдет

В 2024 году Россия вступает в эпоху значимых ре...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В 2024 году Россия вступает в эпоху значимых реформ пенсионной системы, каждый аспект которой заслуживает внимания.

Прогрессивные шаги: С июля значительно возрос средний размер пенсии для неработающих граждан, достигнув 18,5 тысячи рублей. Это увеличение финансируется из расширенных бюджетных ассигнований, что является частью более широкой стратегии поддержки старшего поколения.

Ограниченный доступ: Несмотря на увеличение пенсий, доступ к ним будет ограничен в течение нескольких следующих лет. Особенно это коснется возрастных пенсий, доступ к которым будет закрыт до 2028 года, когда начнется постепенное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В 2024 году право на пенсию сохранится только у определенных льготных категорий граждан, включая инвалидов и тех, кто долгие годы работал в условиях повышенной опасности или в районах Крайнего Севера.

Новые требования: В текущем году для получения пенсии необходимо иметь как минимум 14 лет трудового стажа, а к следующему году этот показатель увеличится на один год. Помимо стажа, нужно заработать 25,8 пенсионных баллов в этом году и 28,2 в следующем.

Экономические вызовы и возможности: Увеличение пенсий неизбежно ведет к росту государственных расходов и потенциальному увеличению бюджетного дефицита. Однако, повышение пенсионного возраста способствует увеличению трудовых ресурсов, что положительно сказывается на рынке труда. Рост пенсионных выплат может также стимулировать потребительский спрос, особенно в секторах, ориентированных на нужды старшего поколения, таких как здравоохранение и туризм.

Ключ к успеху: Тщательное планирование и бдительное управление изменениями в пенсионной системе критически важны для минимизации рисков и обеспечения сбалансированного подхода между экономическими и социальными приоритетами. Эти шаги помогут обеспечить устойчивое будущее для пенсионной системы и её участников.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Интересное в Казани

3 часа назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

способы уничтожить тараканов

Новости Казани

20 часов назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

монтаж межкомнатных дверей екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Казани

день назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

день назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

день назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

день назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы
Новости Татарстана
3 часа назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Длина рыбы примерно 167 см

Новости Казани

2 часа назад

Казанские автошколы поднимут цены с начала осени 2024 года

Новости России

час назад

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Альметьевске появится кинологический комплекс: его название

Новости Казани

16 часов назад

Из Комсомольского озера в Казани достали тело мужчины
В Челнах девушки получили переломы после катани...
Новости Татарстана
час назад

В Челнах девушки получили переломы после катания на карусели

Новости Казани

16 часов назад

ISNA: Путин пригласил президента Ирана Пезешкиана на саммит БРИКС в октябре

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстан приехали 20 эвакуированных жителей Курской области
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
6 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
В Казани курьер спас девушку от агрессора
Новости Казани
19 часов назад

В Казани курьер спас девушку от агрессора