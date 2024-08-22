В сентябре жизнь всех неработающих граждан изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова рассказала, что произойдет

Запланированные на 2024 год реформы в российской пенсионной системе ставят перед собой амбициозную цель — значительно улучшить жизненные условия пенсионеров.

Ожидается, что средний размер пенсионных выплат достигнет 18 521 рубля, благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям.

В числе ключевых изменений — новые критерии по возрасту выхода на пенсию: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, которые начнут действовать через четыре года. В переходный период право на пенсию будут иметь не все, за исключением лиц с инвалидностью и тех, кто трудился в условиях повышенного риска.

Также ужесточаются требования к стажу и пенсионным баллам: с 2024 года для получения пенсии нужно будет накопить минимум 14 лет трудового стажа и 25,8 пенсионных баллов, а к 2025 году — уже 15 лет стажа и 28,2 балла.

Финансовое влияние этих изменений значительно, поскольку увеличение пенсионных выплат потребует дополнительных государственных расходов, что может повлиять на бюджетную стабильность. Повышение пенсионного возраста также окажет воздействие на рынок труда, увеличивая объем доступной рабочей силы и потенциально влияя на динамику зарплат. С другой стороны, рост пенсионных выплат способен стимулировать потребительский спрос, особенно в секторах, нацеленных на обслуживание старшего поколения.

Эти реформы направлены на улучшение качества жизни пенсионеров, но также вносят новые экономические вызовы. Важно принять сбалансированный подход к управлению этими изменениями для достижения долгосрочной стабильности в экономике и повышения благосостояния пенсионного населения.