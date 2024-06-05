В Сбере рассказали о важности и функциях сильного бренда

Старший вице-президент Сбера Крейнин: сильный бренд позволяет экономить

Сбер — самый дорогой бренд в России, и это позволяет ему успешно развивать собственную экосистему, выстраивать коммуникации с аудиторией и тратить на это меньше средств на запуск новых проектов, заявил на сессии ПМЭФ «Медиа: Локомотив формирования сильных брендов предприятий России» старший вице-президент – директор Департамента Маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин.

«Когда на рынке появился Сбермаркет, а это произошло в самом начале пандемии, сила бренда Сбера привела к моментальному увеличению продаж на 30%. Нам было, с чем сравнить, ведь мы купили готовый бизнес. Дальше, разумеется, потребуются маркетинг и инвестиции в продукт, чтобы сделать его лидером рынка, но сила бренда дает хороший старт и позволяет существенно экономить», — отметил он.

По словам Крейнина у брендинга есть и вторая сторона — формирование так называемой lovemark, любимой и предпочитаемой марки. Старший вице-президент сообщил, что в Сбере есть методика оценки, которую во внутренних коммуникациях называют «9 суперсилами бренда». Она помогает расставить акценты на том, как бренд работает со смыслами.