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В самолет не пустят даже с билетом: авиакомпании придумали хитроумную ловушку для пассажиров

На рынке авиаперевозок возникли новые проблемы,...

pitert.ru

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На рынке авиаперевозок возникли новые проблемы, связанные с ручной кладью пассажиров.

По закону, если в момент посадки выясняется, что ручная кладь пассажира превышает допустимые параметры авиакомпании, но он готов сдать её как зарегистрированный багаж и оплатить эту услугу, авиакомпания не имеет права отказать ему в перевозке.

Обычно допустимые размеры ручной клади составляют 55x40x25 см, а вес — до 10 кг. Если кладь не соответствует этим стандартам, пассажира могут попросить сдать её в багажное отделение с доплатой. Однако, перед отказом в перевозке, сотрудники авиакомпании обязаны замерить и взвесить кладь для подтверждения превышения лимитов.

Если пассажир выражает готовность оплатить перевозку его клади как багаж, отказ в посадке считается незаконным. Тем не менее, на практике случаются ситуации, когда пассажирам отказывают в посадке даже при выполнении всех требований, что нарушает их права.

Для защиты своих интересов в таких случаях рекомендуется записывать происходящее на видео, что поможет в дальнейшем подтвердить факт незаконных действий в суде. При отказе в перевозке пассажир имеет право подать претензию с требованием возмещения стоимости билета, морального ущерба и штрафа за отказ в добровольной компенсации.

Всем пассажирам важно знать свои права и уметь защищать их в случае незаконных действий со стороны авиакомпаний. Знание законодательных норм поможет избежать необоснованных отказов и добиться справедливости через судебные инстанции, сообщает progorod58.

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