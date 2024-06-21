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В Россию грядет похолодание: снег, ливни с грозами — синоптики сообщили, что аномальная погода подложит всем свинью с 21 июня

На этой неделе Россию ожидает серия экстремальных погодных условий, которые принесут с собой все от сильных дождей до знойной жары и неожиданных снегопадов в отдельных регионах.

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На этой неделе Россию ожидает серия экстремальных погодных условий, которые принесут с собой все от сильных дождей до знойной жары и неожиданных снегопадов в отдельных регионах.

Погодные изменения по регионам

Центральная Россия:

В начале недели Москва и Подмосковье столкнулись с значительными осадками, ожидается до 20 мм дождя и более в отдельных местах. Ночные температуры будут колебаться от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +27 градусов. Однако к завершению недели антициклон принесет сухую погоду и повысит температуру до +31 градуса.

Северо-Запад:

В Санкт-Петербурге начало недели было теплым с температурами до +26 градусов, но к концу ожидаются интенсивные дожди с объемом осадков до 15 мм. К концу недели погода начнет улучшаться, однако вероятность осадков сохранится. К выходным столбики термометров покажут +14...+19 градусов.

Черноземье:

К выходным в этом регионе ожидаются грозы и дожди под влиянием южного циклона. Температурный режим останется стабильным на отметке +25...+28 градусов. В течение недели также возможны осадки, но значительного похолодания не предвидится.

Юг России:

Жара сохранится на юге страны, где температура воздуха может достигать +35 градусов и выше. В горных районах и Крыму могут пройти местные дожди, но в большинстве районов будет доминировать солнечная и ясная погода.

Важные советы от экспертов

Метеорологи рекомендуют населению оставаться внимательными к погодным прогнозам и принимать меры предосторожности, особенно в дни резких перепадов температур, которые могут оказать воздействие на здоровье. Осведомленность о погодных условиях поможет избежать многих непредвиденных ситуаций и сохранить здоровье в период погодных испытаний.

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