В России заблокируют WhatsApp и Telegram? в Роскомнадзоре прокомментировали почему недоступны популярные мессенджеры

На данный момент, наблюдаются нарушения в функционировании мессенджера Telegram на территории России. Согласно информации, представленной порталом «Сбой.рф», более восьми тысяч пользователей за последние сутки сообщили об ошибках. Пользователи выражают неудовлетворение из-за трудностей при подключении к приложению, а также из-за проблем с загрузкой чатов и функцией видеосообщений.

Аналогичные сбои отмечаются и в работе мессенджера WhatsApp. Наибольшее количество жалоб поступает из различных регионов России, включая Новосибирскую область, Хабаровский край, Москву и Приморский край. Проблемы также фиксируются в Санкт-Петербурге, Амурской области, Якутии, Камчатском крае и Иркутской области.

Сбои в работе мессенджера Viber замечены в различных регионах, включая Хабаровский край, Новосибирскую область, Приморский край и столицу Российской Федерации. Пользователи также отмечают, что приложением возможно пользоваться только при включенном VPN. Общее количество жалоб на работу WhatsApp на текущий момент превышает девять тысяч.

Пользователи из разных уголков страны, таких как Омская область, Хакасия и Приморье, сообщают о недоступности WhatsApp и Telegram с 23 января до настоящего момента. Некоторые пользователи отмечают, что использование VPN помогает преодолеть проблемы.

Заместитель министра цифрового развития Республики Саха, Андрей Суслов, пояснил, что сбои в работе мессенджеров связаны с проведением профилактических работ, организованных совместно с Роскомнадзором. Он подчеркнул, что на данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме, и проводятся необходимые профилактические мероприятия. Сбои в работе WhatsApp также были зафиксированы 17 января, с основной частью жалоб из Башкирии. Жалобы также поступали из Татарстана, Москвы, Самарской и Нижегородской областей, а также из Санкт-Петербурга.