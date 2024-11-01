Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В России с 2025 года станет разрешено покидать место ДТП: важно будет соблюсти одно условие

С началом нового года российских автомобилистов...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С началом нового года российских автомобилистов ожидает ряд важных изменений, которые коснутся каждого, кто садится за руль. От ужесточения штрафов до внедрения передовых технологий – вот основные нововведения, которые вступят в силу.

1. Новые штрафы за игнорирование требований ДПС

Не остановившись по требованию ДПС, водители теперь рискуют получить штраф от 7 до 10 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение года последует лишение прав на шесть месяцев.

2. Изменения в правилах после ДТП

Верховный суд уточнил, что водители могут покидать место ДТП для оказания помощи пострадавшим, но обязаны вернуться на место происшествия. Это изменение направлено на спасение жизней без правовых рисков для спасателя.

3. Контроль за наличием ОСАГО усиливается

С марта дорожные камеры начнут фиксировать наличие ОСАГО у проезжающих машин. Первоначально водители будут получать уведомления, но затем введут штрафы в размере 800 рублей за каждый день использования автомобиля без полиса.

4. Электронное оформление ОСАГО

Внесение дополнительных водителей в полис ОСАГО и подача документов теперь возможны через интернет, что значительно упростит процесс страхования.

5. Связь техосмотра с АИС страхования

Техосмотры теперь интегрированы с системой АИС страхования, что обеспечивает прямую передачу данных о состоянии автомобиля страховщикам.

6. Запрет на использование электронных сигарет за рулем

Использование электронных сигарет и вейпов во время вождения будет запрещено, в то время как курение традиционных сигарет остается разрешенным.

7. Ограничение на использование гаджетов во время вождения

С марта 2025 года использование телефонов и других устройств без голосового управления будет запрещено, чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

8. Поддержание «нештрафуемого» порога скорости

Предложение о снижении «нештрафуемого» порога скорости было отклонено, что оставляет действующие нормы без изменений.

9. Динамическое ценообразование на парковке

В некоторых районах Москвы введут динамическое ценообразование для парковки, делая стоимость зависимой от времени суток.

10. Беспилотные грузовики на дорогах

Трасса М-11 «Нева» станет полигоном для использования беспилотных грузовиков, что является шагом к автоматизации грузоперевозок.

11. Новые требования к электросамокатам и электровелосипедам

Устройства, превышающие установленные мощность и скорость, будут классифицироваться как мопеды, требующие наличия прав.

12. Ужесточение наказаний за автоподставы

Законопроект предусматривает серьезные сроки за организацию автоподстав, увеличивая ответственность за такие преступления.

13. Уточнения по дорожным знакам

Верховный суд уточнил, что знак "Остановка запрещена" действует только для стороны установки.

14. Новые знаки и разметки для экстренных служб

Вводятся новые дорожные знаки и разметки, указывающие на зоны остановки для служебных автомобилей.

15. Жёсткие меры против опасного вождения

За опасное вождение вводятся штрафы и возможное лишение прав, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Эти изменения направлены на повышение безопасности, упрощение процедур и интеграцию современных технологий в повседневную жизнь водителей. Важно быть в курсе этих изменений, чтобы избежать возможных штрафов и других неприятностей на дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

служба травли крыс

Новости Татарстана

день назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Важное в РТ

2 дня назад

Татарстанцы переходят на отечественные почтовые сервисы

мастер открыть замок в Самаре

Новости Казани

день назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани откроются 2 катка

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкину доложат о проверке сообщения о нарушении прав жителей Новой Сосновки

Новости Казани

23 часа назад

На складе Wildberries в Казани придавило человека
Новости Татарстана
3 дня назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

В минувшем году их лимон был весом 900 граммов

Новости Татарстана

час назад

В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Новости России

20 часов назад

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»

Новости Татарстана

2 часа назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

21 час назад

Что расскажет цвет глаз о здоровье и личности: мнение офтальмолога
Казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона по...
Новости Казани
час назад

Казанец с электрошокером отобрал 2 смартфона после массажа в салоне

Новости Казани

22 часа назад

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Новости Татарстана

23 часа назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание

Новости Казани

день назад

Венесуэла отозвала своего посла из Бразилии после вето на вступление в БРИКС
Быстрее и проще: как проверить и получить выигр...
Новости России
6 дней назад

Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам билайна