В России с 2025 года разрешат покидать место ДТП: важно будет соблюсти только одно условие

В 2025 году российским водителям предстоит привыкать к новому своду правил и штрафов. Законотворцы подготовили 15 ключевых изменений, которые уже обсуждаются и будут введены в ближайшее время.

От усиленных штрафов за нарушение правил остановки до изменений в техосмотре — вот что ждет водителей.

1. Игнорирование требований ДПС станет дорогим удовольствием

Законопроект, одобренный Госдумой, предлагает увеличить штраф за отказ остановиться по требованию ДПС до 7-10 тысяч рублей. При повторном нарушении права могут отобрать на полгода. Это решение должно усилить порядок на дорогах.

2. Уехать с места ДТП можно, но с нюансами

Верховный суд разъяснил, что покинуть место аварии можно только для доставки пострадавшего в больницу. После этого водителю необходимо вернуться на место происшествия. Отсутствие такого возвращения будет считаться нарушением.

3. ОСАГО под контролем дорожных камер

С 1 марта камеры начнут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО. Водители, не продлившие страховку, получат уведомления, а затем и штрафы, если нарушения будут продолжаться. Денежное наказание составит 800 рублей в сутки.

4. Электронные документы для выплат по ОСАГО

Теперь документы для получения выплат по полису ОСАГО можно будет подавать через онлайн-приложения страховых компаний. Водителям не нужно будет предоставлять бумаги лично.

5. Техосмотр в электронном виде

Диагностические карты теперь автоматически поступают страховщикам через систему АИС, что упростит оформление страхового полиса.

6. Вейпы за рулем под запретом

Минтранс выступил с инициативой о запрете использования электронных сигарет и вейпов за рулем, оставив разрешение только на обычные сигареты. Водителям, нарушающим это правило, грозит штраф.

7. Гаджеты в руках водителей тоже под запретом

С марта следующего года запрещено держать в руках мобильные устройства, планшеты и мультимедийные системы без голосового управления. Использование навигатора или телефона будет разрешено только при установке в держатель.

8. Порог превышения скорости не снизят

Вопрос о снижении нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч не нашел поддержки в Госдуме, однако водителям по-прежнему рекомендуется быть осторожными, так как камеры и сейчас приносят немало штрафов.

9. Платные парковки с динамическим тарифом

В Москве начнет действовать динамический тариф на платные парковки: ночью цена будет ниже, а в часы пик достигать до 800 рублей в час. Этот опыт может быть применен и в других крупных городах.

10. Беспилотные грузовики на трассах

На трассе М-11 «Нева» планируется массовый запуск беспилотных грузовиков. В кабинах все еще будут находиться водители для контроля, но управление транспортом возьмут на себя автопилоты.

11. Электрические самокаты и велосипеды с мощным мотором приравняют к мопедам

В марте 2025 года электровелосипеды мощностью выше 0,25 кВт и электросамокаты, которые имеют возможность ехать со скоростью свыше 25 км/ч, будут считаться мопедами. Управление такими СИМ потребует наличия прав категории «М».

12. Автоинсценировки под угрозой серьезных наказаний

Для водителей, которые занимаются автоинсценировками, вводится тюремный срок от 4 до 7 лет, в зависимости от того, действовал ли преступник в одиночку или в группе.

13. Новые разъяснения по знаку «Остановка запрещена»

Согласно Верховному суду, названный знак распространяется только на ту сторону дороги, где он установлен, а въезды и выезды из дворов и прилегающих территорий под действие знака не попадают.

14. Знак для оперативных служб

Минтранс разрабатывает новый знак для обозначения зон остановки спецтранспорта — скорой помощи, полиции, пожарных и аварийных служб. Этот знак и специальная разметка скоро появятся на дорогах.

15. Штрафы и лишение прав за опасное вождение

За 1-ый случай опасного вождения водителя оштрафуют до 5-ти тысяч рублей. Повторное нарушение приведет к лишению прав на срок до трех месяцев. Водителей-нарушителей планируют выявлять не только инспекторы, но и дорожные камеры.

Подготовьтесь к изменениям заранее

Эти нововведения призваны сделать дороги безопаснее и упростить контроль за соблюдением правил. Водителям важно знать и учитывать эти изменения, чтобы избежать штрафов и неприятностей.

