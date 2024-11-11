В России с 12 ноября вводится новая льгота для всех пенсионеров: нужен только паспорт

С 12 ноября российские пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой — бесплатной юридической помощью.

Для получения этой услуги пожилым гражданам потребуется лишь паспорт. Как сообщает PRIMPRESS, эта инициатива охватит женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, позволяя пенсионерам получать поддержку по широкому кругу вопросов, связанных с их правами и льготами.

В чем заключается новая услуга?

По словам эксперта в сфере пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, юридическая поддержка давно востребована среди пожилых граждан. Часто пенсионеры нуждаются в ответах на вопросы о дополнительных выплатах, доступных льготах, учете стажа для расчета пенсии, а также о правах на недвижимость. Новая льгота предоставляет возможность решать эти вопросы, получая разъяснения от квалифицированных специалистов.

Кто будет оказывать помощь?

На консультациях пенсионерам будут помогать юристы, представители прокуратуры и сотрудники социальной защиты. Такой состав специалистов позволяет пенсионерам разобраться в сложных правовых нюансах, связанных с социальными выплатами и защитой имущественных прав. Анастасия Киреева отметила, что в ряде регионов пенсионеры уже начали записываться на консультации, чтобы получить помощь от экспертов.

Где можно получить консультацию?

С 8 ноября консультации начнут проводить в центральных регионах страны, а с 12 ноября услуга станет доступна по всей России. Пенсионерам необходимо лишь заранее записаться и принести паспорт, чтобы подтвердить возраст и право на льготу.

Какие вопросы можно обсудить?

Благодаря новой льготе пенсионеры смогут получить бесплатные консультации по темам:

оформления доплат и социальных льгот;

учету и подтверждению трудового стажа;

правовым вопросам, связанным с недвижимостью;

другим вопросам, связанным с социальной поддержкой.

Как записаться на консультацию?

Записаться на консультацию можно заранее через социальные службы или МФЦ. В день приема необходимо просто взять паспорт. Юридическая помощь предоставляется бесплатно, что делает ее доступной для всех, кто нуждается в правовой поддержке.

Важный шаг к поддержке пенсионеров

Эта новая льгота — значительный шаг в улучшении качества жизни пенсионеров. Теперь пожилые люди смогут уверенно решать свои правовые вопросы, чувствуя поддержку специалистов.

