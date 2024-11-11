В России с 12 ноября вводится новая льгота для всех пенсионеров: нужен только паспорт
dzen.ru
С 12 ноября российские пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой — бесплатной юридической помощью.
Для получения этой услуги пожилым гражданам потребуется лишь паспорт. Как сообщает PRIMPRESS, эта инициатива охватит женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, позволяя пенсионерам получать поддержку по широкому кругу вопросов, связанных с их правами и льготами.
В чем заключается новая услуга?
По словам эксперта в сфере пенсионного обеспечения Анастасии Киреевой, юридическая поддержка давно востребована среди пожилых граждан. Часто пенсионеры нуждаются в ответах на вопросы о дополнительных выплатах, доступных льготах, учете стажа для расчета пенсии, а также о правах на недвижимость. Новая льгота предоставляет возможность решать эти вопросы, получая разъяснения от квалифицированных специалистов.
Кто будет оказывать помощь?
На консультациях пенсионерам будут помогать юристы, представители прокуратуры и сотрудники социальной защиты. Такой состав специалистов позволяет пенсионерам разобраться в сложных правовых нюансах, связанных с социальными выплатами и защитой имущественных прав. Анастасия Киреева отметила, что в ряде регионов пенсионеры уже начали записываться на консультации, чтобы получить помощь от экспертов.
Где можно получить консультацию?
С 8 ноября консультации начнут проводить в центральных регионах страны, а с 12 ноября услуга станет доступна по всей России. Пенсионерам необходимо лишь заранее записаться и принести паспорт, чтобы подтвердить возраст и право на льготу.
Какие вопросы можно обсудить?
Благодаря новой льготе пенсионеры смогут получить бесплатные консультации по темам:
- оформления доплат и социальных льгот;
- учету и подтверждению трудового стажа;
- правовым вопросам, связанным с недвижимостью;
- другим вопросам, связанным с социальной поддержкой.
Как записаться на консультацию?
Записаться на консультацию можно заранее через социальные службы или МФЦ. В день приема необходимо просто взять паспорт. Юридическая помощь предоставляется бесплатно, что делает ее доступной для всех, кто нуждается в правовой поддержке.
Важный шаг к поддержке пенсионеров
Эта новая льгота — значительный шаг в улучшении качества жизни пенсионеров. Теперь пожилые люди смогут уверенно решать свои правовые вопросы, чувствуя поддержку специалистов.
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