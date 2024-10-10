В России разработали параметры налога на бездетность: кому и сколько будет нужно платить

Обсуждение идеи увеличения рождаемости в России посредством фискальных мер снова стало актуальным. В среде депутатов Госдумы активно обсуждаются предложения о введении налога на бездетность, что вызывает ассоциации с практиками времён СССР.

В декабре 2023 года член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил вернуть этот налог, но его инициатива не вызвала одобрения среди коллег. Совсем недавно аналогичный проект выдвинул член комитета Государственной думы по обороне генерал Андрей Гурулев, который тоже столкнулся с критикой, в том числе со стороны Нины Останиной, руководителя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Кто поддерживает налоговую инициативу?

Несмотря на резко негативную реакцию со стороны ряда законодателей, идея налога на бездетность нашла неожиданную поддержку в научных кругах. В Российском государственном социальном университете (РГСУ) эксперты провели исследование, в рамках которого рассматривали различные меры для улучшения демографической ситуации в стране. Как сообщил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев в интервью радиостанции «Говорит Москва», налог на бездетность оказался на вершине списка предложенных мер.

Какие ставки предлагаются?

Согласно мнению специалистов РГСУ, налог на бездетность может стать действенной мерой для стимулирования рождаемости. В рамках их предложений указаны следующие размеры ставок:

- Для женщин старше 25 лет и мужчин старше 23 лет — увеличение подоходного налога на 3 процента.

- Налог на имущество — повышение на 0,5 процента.

- Налог на наследство — увеличение на 5 процента.

Однако пока не уточнён верхний предел возраста, к которому будет применяться этот налог.

Историческая предыстория: налог на бездетность в СССР

Идея налога на бездетность не нова. В СССР существовал аналогичный сбор, известный как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», который был введён в ноябре 1941 года. Мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет, у которых не было детей, обязаны были выплачивать 6% от своей зарплаты в казну. Этот налог действовал до 1 января 1992 года, когда он был отменён после распада Советского Союза.

Введение налога: действительный инструмент или неэффективная мера?

Дебаты о целесообразности введения налога на бездетность продолжают вызывать споры. Критики, включая многих депутатов, считают его неэффективным и даже контрпродуктивным. Нина Останина отметила, что этот налог не решит демографическую проблему, а лишь создаст дополнительное финансовое бремя для граждан.

С другой стороны, сторонники идеи, представленные в РГСУ, утверждают, что такие меры могут побудить людей задуматься о создании семьи, особенно в условиях давления на социальные и пенсионные программы.

Экспертные мнения

Экономисты и социологи указывают на несколько рисков, связанных с данным налогом. Во-первых, демографическая ситуация намного сложнее, чем просто отсутствие детей. Высокие расходы на жизнь, недостаточная поддержка семей и плохие жилищные условия — всё это оказывает большее влияние на решение о рождении детей, чем фискальные меры.

Во-вторых, существует опасение, что налог на бездетность может усугубить социальное неравенство, особенно среди молодежи, которая откладывает создание семей из-за карьерных или образовательных стремлений.

Идея налога на бездетность остаётся спорной и маловероятно, что она получит широкую поддержку среди законодателей в ближайшее время. Тем не менее, само обсуждение этого вопроса подчеркивает, что демографический кризис остаётся одной из основных проблем, требующих решений. Необходимо помнить, что устранение этой проблемы требует комплексного подхода, который включает не только финансовые стимула, но и улучшение социальных условий для молодых семей.

