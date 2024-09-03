Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В России принято новое решение по участникам СВО: что произойдет?

Российские военные, участвующие в специальной в...

livejournal.com

Подписаться в Telegram

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО), теперь освобождены от уплаты процентов по потребительским кредитам во время кредитных каникул, сообщает «Вести:Приморье».

Это важное изменение в законодательстве призвано облегчить финансовое бремя для тех, кто выполняет свои обязанности в условиях мобилизации.

Что изменилось?

Согласно новому закону, подписанному в апреле, участники СВО могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, что позволяет им временно приостановить выполнение своих финансовых обязательств по кредитным договорам на период участия в спецоперации или на срок мобилизации, увеличенный на дополнительные 30 дней. Ранее в течение этого периода продолжали начисляться проценты по кредиту, что создавало дополнительные финансовые нагрузки на военнослужащих.

Исправление недоработки

Законодатели обратили внимание на эту проблему и внесли изменения, которые устраняют начисление процентов во время кредитных каникул для участников СВО. Теперь, если заемщик уже уплатил проценты в период действия льготного периода, банки обязаны направить эти средства на погашение основного долга.

Что это значит для военнослужащих?

Это нововведение является значительным шагом в поддержку военных, так как оно помогает им избежать дополнительных финансовых затрат в период, когда они не могут получать полноценный доход из-за выполнения военных обязанностей. Освобождение от уплаты процентов позволит участникам спецоперации сосредоточиться на выполнении своих задач, не беспокоясь о растущей задолженности.

Как воспользоваться льготами?

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, военнослужащие должны обратиться в свой банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул, приложив подтверждающие документы об участии в СВО или мобилизации. Если проценты уже были уплачены, банк произведет перерасчет и направит сумму на уменьшение основного долга.

Новый закон направлен на улучшение финансовой поддержки участников спецоперации, обеспечивая более справедливые условия кредитования. Это решение подчеркивает важность заботы государства о тех, кто защищает его интересы, и помогает снизить финансовое давление на военнослужащих и их семьи.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

вызвать мастера по уничтожению тараканов

Новости Татарстана

день назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

"современное пятиборье тренеры в Москве"

Новости Казани

12 часов назад

Утром 3 сентября «Камаз» врезался в казанский трамвай

Новости Татарстана

7 часов назад

Дебошир разнес несколько магазинов в Набережных Челнах

Новости Казани

9 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени»

Новости Казани

день назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября

Новости Татарстана

день назад

В кафе "Нур" в Тетюшах нашли сальмонеллу после смерти девочки
Новости Татарстана
10 часов назад

Список самых высокооплачиваемых профессий в Татарстане

Средняя заработная плата в регионе составляет о...

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстана через суд женщину заставили извиниться перед 2 медиками

Новости Казани

6 часов назад

В казанском метро с 3 сентября сократился интервал движения поездов

Новости Казани

7 часов назад

В Казани похитили девушку без обуви

Новости Казани

7 часов назад

В Казани у здания бывшего клуба «Арена» меняют фасад
Казанский ученик 11 класса отправился на олимпи...
Новости Казани
8 часов назад

Казанский ученик 11 класса отправился на олимпиаду по информатике в Египет

Новости Казани

11 часов назад

На территории бывшего казанского завода Петцольда откроют гостиницу и кафе

Новости Казани

14 часов назад

В Казани с 10 сентября по 15 октября из-за ремонта водопровода перекроют дороги

Новости Казани

14 часов назад

В Казани с 3 по 12 сентября автобусы №22, 28а, 30, 54 и 89 изменят маршрут
Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не позд...
Интересное в Казани
6 дней назад

Топ 7 гаджетов в школу, которые никогда не поздно купить.
В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов
Новости Татарстана
8 часов назад

В Татарстане ночью прогнозируется до +6 градусов