В России принято новое решение по участникам СВО: что произойдет?

Российские военные, участвующие в специальной военной операции (СВО), теперь освобождены от уплаты процентов по потребительским кредитам во время кредитных каникул, сообщает «Вести:Приморье».

Это важное изменение в законодательстве призвано облегчить финансовое бремя для тех, кто выполняет свои обязанности в условиях мобилизации.

Что изменилось?

Согласно новому закону, подписанному в апреле, участники СВО могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, что позволяет им временно приостановить выполнение своих финансовых обязательств по кредитным договорам на период участия в спецоперации или на срок мобилизации, увеличенный на дополнительные 30 дней. Ранее в течение этого периода продолжали начисляться проценты по кредиту, что создавало дополнительные финансовые нагрузки на военнослужащих.

Исправление недоработки

Законодатели обратили внимание на эту проблему и внесли изменения, которые устраняют начисление процентов во время кредитных каникул для участников СВО. Теперь, если заемщик уже уплатил проценты в период действия льготного периода, банки обязаны направить эти средства на погашение основного долга.

Что это значит для военнослужащих?

Это нововведение является значительным шагом в поддержку военных, так как оно помогает им избежать дополнительных финансовых затрат в период, когда они не могут получать полноценный доход из-за выполнения военных обязанностей. Освобождение от уплаты процентов позволит участникам спецоперации сосредоточиться на выполнении своих задач, не беспокоясь о растущей задолженности.

Как воспользоваться льготами?

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, военнослужащие должны обратиться в свой банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул, приложив подтверждающие документы об участии в СВО или мобилизации. Если проценты уже были уплачены, банк произведет перерасчет и направит сумму на уменьшение основного долга.

Новый закон направлен на улучшение финансовой поддержки участников спецоперации, обеспечивая более справедливые условия кредитования. Это решение подчеркивает важность заботы государства о тех, кто защищает его интересы, и помогает снизить финансовое давление на военнослужащих и их семьи.