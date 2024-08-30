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В России новые штрафы до 400 тысяч уже с 1 сентября: кого из автомобилистов коснется?

С началом осени 2024 года в силу вступят новые ...

drive2.ru

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С началом осени 2024 года в силу вступят новые законодательные изменения, касающиеся всех, кто участвует в дорожном движении, особенно для водителей такси и общественного транспорта.

По информации, предоставленной «Парламентской газетой», вводятся строгие требования и штрафы, а также некоторые послабления, которые затронут многих участников транспортного процесса.

  • Основные нововведения и их последствия

Обязательное страхование для таксистов: Вводится обязательное страхование гражданской ответственности для такси, которое покрывает до двух миллионов рублей в случае причинения вреда здоровью пассажиров — значительное увеличение по сравнению с предыдущими максимальными выплатами по ОСАГО. Наличие данного полиса станет обязательным, и его отсутствие повлечет крупные штрафы и исключение из реестра перевозчиков.

Ужесточение штрафов за нелегальные перевозки: Штрафы за незаконные перевозки без соответствующей лицензии возросли до 400 000 рублей. Это ужесточение призвано бороться с нелегальными перевозчиками и повысить безопасность пассажиров.

Защита прав уязвимых групп пассажиров: Усилены меры защиты для детей и лиц с ограниченными возможностями. Закон теперь строго запрещает высадку таких пассажиров из общественного транспорта, установив штрафы для водителей и должностных лиц.

Послабления для оплаты штрафов: Введена возможность уплаты штрафов за проезд по платным дорогам со скидкой в 50% в случае оплаты в течение 20 дней после нарушения. Это послабление направлено на упрощение административной нагрузки и стимулирование своевременной оплаты штрафов.

  • Комментарий эксперта

Павел Федяев, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту, отмечает, что новые изменения призваны делать дорожное движение более безопасным и организованным. «Цель этих мер — не только наказание, но и предотвращение нарушений, а также повышение ответственности перевозчиков перед пассажирами,» — подчеркнул Федяев.

Эти правовые изменения предназначены для того, чтобы обеспечить большую прозрачность в индустрии перевозок и улучшить условия для пассажиров, делая поездки более безопасными и комфортными. Все стороны процесса, от водителей до пассажиров, должны быть осведомлены о своих правах и обязанностях, что поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий и конфликтных ситуаций на дорогах.

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