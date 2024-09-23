«В России нет спутников слежения за Солнцем»: ученый-физик Сергей Богачев рассказал о том, готовы ли мы к новым космическим вызовам

22 и 23 сентября случились сильнейшие магнитные бури уровня G3, которые могут существенно повлиять на людей, чувствительных к метеоизменениям.

Это явление уже получило название «двухдневный апокалипсис» среди специалистов. Магнитные бури такого уровня способны не только вызывать проблемы со здоровьем у людей, но и влиять на работу современных технологий.

Магнитные бури такого уровня способны не только вызывать проблемы со здоровьем у людей, но и влиять на работу современных технологий.

Рост солнечной активности: что это значит?

Солнечная активность постепенно увеличивается, и согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, пик этого 25-го солнечного цикла придется на 2025 год. Сергей Богачев, руководитель лаборатории, в своих последних заявлениях отметил, что солнечные вспышки и магнитные бури становятся частым явлением, однако глобальных катастроф ожидать не стоит. Несмотря на возрастание активности, пока нет оснований для паники.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Магнитные бури могут оказывать существенное влияние на состояние метеочувствительных людей. Часто наблюдаются такие симптомы, как головная боль, ухудшение настроения, нарушение сна, а также повышение артериального давления. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, могут заметить усиление симптомов.

В период магнитных бурь важно соблюдать меры предосторожности:

Старайтесь избегать стрессов, которые могут усилить неприятные симптомы.

Пейте больше воды, чтобы поддерживать нормальный водный баланс.

Соблюдайте режим сна и не перегружайте организм.

Специалисты рекомендуют также ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.

Как магнитные бури влияют на технологии?

Не только здоровье человека может оказаться под ударом. Увеличение солнечной активности напрямую влияет на работу спутниковых систем и навигационных приборов. Магнитные бури могут вызвать кратковременные сбои в связи и в работе GPS-навигаторов, что особенно важно учитывать компаниям, работающим с высокими технологиями.

Профессор Сергей Богачев советует операторам спутниковых систем и телекоммуникационным компаниям заранее подготовиться к возможным сбоям и разрабатывать стратегии их минимизации.

Полярные сияния: неожиданный эффект магнитных бурь

Один из побочных эффектов солнечной активности — это активизация полярных сияний. На высоких широтах, особенно в северных регионах России, 22 и 23 сентября ожидается необычайно яркое свечение. Для многих людей это станет настоящим природным шоу, которое можно будет наблюдать в вечернее и ночное время.

Солнечная активность продолжает набирать обороты, и ближайшие дни станут важным испытанием для метеочувствительных людей и технологической инфраструктуры. Магнитные бури уровня G3 могут вызывать как физический дискомфорт, так и сбои в связи, однако, по словам ученых, паниковать не стоит. Главное — соблюдать рекомендации специалистов, чтобы минимизировать влияние этих явлений на здоровье и технологии, сообщает информационный портал samaraonline24.

