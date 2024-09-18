«В России нет спутников слежения за Солнцем»: ученый-физик Сергей Богачев о том, готовы ли страна к новым космическим вызовам

Сентябрь 2024 года отмечен не только началом осеннего охлаждения, но и существенными магнитными бурями класса G3, произошедшими 16-17 числа.

Эксперты из астрономических лабораторий указывают на потенциальное воздействие этих бурь как на здоровье людей, так и на функциональность технических устройств. Однако, такие бури также предоставляют уникальную возможность наблюдения за полярными сияниями, как отмечает портал samaraonline24.ru.

Что такое магнитная буря и её влияние на здоровье

Магнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, воздействующих на земное магнитное поле. Они могут вызывать различные симптомы, такие как головные боли, усталость, и даже колебания кровяного давления, особенно у лиц с метеозависимостью.

Необходимость избегать паники

Доктор наук подчёркивает, что магнитные бури — естественное явление, которое уже было пережито человечеством в течение 24 солнечных циклов, и текущий, 25-й, не принесёт ничего необычного.

Воздействие на технику

Магнитные бури могут оказывать влияние не только на людей, но и на различные технологические системы. Вспышки могут генерировать электромагнитные импульсы, вызывая временные сбои в электросетях и спутниковой связи.

Меры предосторожности

Профессор уточняет, что большинство современных технологических систем защищены от подобных угроз. Системы электроснабжения оборудованы механизмами, которые могут отключаться и восстанавливаться после пиковых нагрузок, а спутники защищены от избыточного излучения.

Пик солнечной активности в 2025 году

Учёные ожидают, что в 2025 году солнечная активность достигнет своего пика, что может привести к увеличению частоты вспышек и магнитных бурь, потенциально вызывая временные сбои в работе спутниковой техники.

Мифы о влиянии солнечной активности на погоду

Существует заблуждение о том, что солнечная активность напрямую влияет на ежедневные погодные условия. Однако, учёные подчёркивают, что воздействие Солнца на климат происходит в течение длительных периодов и не влияет на краткосрочные погодные изменения.

Мониторинг солнечной активности в России

С 2009 года Россия не имеет собственной системы мониторинга солнечной активности и полагается на данные международных исследовательских центров. Обсуждения создания новой обсерватории продолжаются, но реализация этих планов ещё не началась.

Хотя магнитные бури и могут вызывать кратковременные неудобства, они являются частью нормального солнечного цикла. Важно поддерживать своё здоровье и следить за состоянием техники, особенно в периоды повышенной солнечной активности.