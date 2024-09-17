«В России нет спутников слежения за Солнцем»: ученый-физик Сергей Богачев о том, готовы ли мы к новым космическим вызовам

16 и 17 сентября 2024 года станут непростыми днями для метеочувствительных людей. Астрофизики из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ спрогнозировали магнитные бури класса G3, которые продлятся два дня и ослабнут лишь к утру среды, 18 сентября.

Эти бури могут вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и стать причиной потрясающих полярных сияний, сообщает samaraonline24.ru.

Магнитные бури и их влияние на здоровье

Магнитные бури — это всплески активности на Солнце, которые воздействуют на магнитное поле Земли. Для многих людей это сопровождается головной болью, слабостью, повышенной утомляемостью и даже скачками давления. Доктор физико-математических наук Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, объясняет, что эти явления ожидаемы и не должны вызывать паники. Несмотря на то, что магнитные бури могут усиливаться в ближайшие годы, человечество успешно пережило уже 24 цикла солнечной активности, и текущий 25-й не станет исключением.

«Нам не нужно готовиться к катастрофе. Этот цикл активности средний по силе и продлится еще два-три года», — отмечает Богачев. Однако вспышки на Солнце и сопутствующие им бури могут вызывать как кратковременные неполадки в технике, так и краткосрочные сбои в работе некоторых систем.

Опасность для техники: что может произойти?

Магнитные бури способны оказывать влияние не только на людей, но и на технику. При сильных вспышках на Солнце могут возникать электромагнитные импульсы, которые воздействуют на электросети и спутниковую связь. Но как отмечает профессор, несмотря на риски, большинство систем защищены, и необратимые повреждения крайне маловероятны.

«Современные электросети имеют средства защиты, которые позволяют отключить их на время пиковых нагрузок и восстановить после бури. А вот спутники, работающие на орбите, более уязвимы, хотя радиационная защита их электронных схем помогает минимизировать риски,» — поясняет Богачев.

Такие события, как необратимые повреждения спутников, происходят крайне редко, и хотя следы мощных солнечных вспышек зафиксированы в истории, вероятность их повторения в ближайшее время крайне мала.

2025 год: пиковый момент солнечной активности

По прогнозам ученых, в 2025 году Солнце достигнет пика своего 25-го цикла активности. В этот период можно ожидать большего количества вспышек и магнитных бурь, что может усилить влияние космической погоды на Землю. Среди возможных последствий называют даже так называемый «Интернет-апокалипсис» — сбои в работе сетей и технологий, зависимых от спутниковой связи.

Тем не менее, как подчёркивает Сергей Богачев, эти события маловероятны. «Интернет существует сравнительно недавно, и мы не знаем, как техносфера поведет себя в случае экстремальных космических событий. Однако даже в худших сценариях можно ожидать восстановления работы систем в короткие сроки,» — говорит ученый.

Влияние на климат: мифы и реальность

Существует мнение, что солнечная активность может напрямую влиять на погоду на Земле. Однако, как отмечает профессор Богачев, Солнце оказывает более тонкое и длительное воздействие на климатические процессы. Оно влияет на атмосферные процессы, включая циркуляцию воздушных масс и парниковые газы, что может изменять климат в долгосрочной перспективе.

«Активность Солнца может влиять на климат через изменения в количестве парниковых газов, но это происходит на протяжении десятилетий. Прямого влияния на ежедневные погодные условия оно не оказывает,» — подчеркивает ученый.

Россия и мониторинг солнечной активности

К сожалению, на данный момент Россия не располагает собственной системой мониторинга солнечной активности. Последняя российская солнечная обсерватория прекратила работу в 2009 году, и с тех пор страна полагается на данные от международных коллег.

«У России отсутствуют спутники слежения за Солнцем, в отличие от США, Евросоюза и Китая. Обсуждаются планы по созданию новой солнечной обсерватории, но это дело не ближайших лет,» — отмечает Богачев.

Магнитные бури, прогнозируемые на 16 и 17 сентября, могут оказать влияние на самочувствие метеочувствительных людей и вызвать кратковременные сбои в технике. Однако эти явления не представляют серьёзной угрозы и происходят регулярно в рамках солнечных циклов. В 2025 году ожидается пик солнечной активности, что может принести больше вспышек и магнитных бурь, но ученые уверены, что система защиты Земли — от природных явлений до технологических решений — достаточно прочна, чтобы справиться с этой угрозой.

Важнее всего для людей — подготовиться к изменяющейся космической погоде и заботиться о своём здоровье, особенно в периоды повышенной солнечной активности.

