Новости России
· Алина Алмакаева

В России может возникнуть дефицит бензина: эксперт сделал неутешительный прогноз на осень

В России может возникнуть дефицит бензина: эксперт сделал неутешительный прогноз на осень

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Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев считает, что без ограничения экспорта бензина на рынке РФ может возникнуть дефицит.

На текущий момент имеется значительное расхождение между ценами на бензин на внутреннем и внешнем рынках, что приведет к нестабильности ситуации осенью и зимой, если правительство не предпримет дополнительные меры.

По мнению Соловьева, отсутствие действий может привести к банкротству ряда независимых АЗС.


Как ранее сообщалось, цена на бензин марки АИ-95 на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже достигла нового исторического максимума - 71 624 рубля за тонну. Эти данные подтверждены торговой площадкой.

По информации биржи, в среду стоимость бензина АИ-95 выросла до 70 959 рублей за тонну, что на 1,23% выше предыдущего уровня. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, установленный в начале лета - 70 190 рублей.

Одновременно с этим, цена на бензин марки АИ-92 снизилась на 0,1% до 63 007 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,2% до 66 283 рублей за тонну. Цены на топочный мазут продолжают расти и достигли отметки в 34 174 рубля за тонну (+1,53%).

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