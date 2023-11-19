В России к новогодним каникулам добавили выходные: праздничный календарь пополнился

Радостная новость о увеличении продолжительности новогодних каникул обрадовала жителей России. В этом году они протянутся на десять дней, что больше, чем в предыдущие годы. Согласно информации, опубликованной в РБК, новогодние каникулы начнутся 30 декабря и продлятся до 8 января. Благодаря тому, что 30 и 31 декабря выпадают на выходные дни (субботу и воскресенье), мы сможем отдохнуть дольше. Таким образом, все вернутся на работу только 9 января, вторника.

Важно отметить, что дни отдыха 6 и 7 января (которые также совпадают с выходными) будут перенесены на другие даты, а именно на 10 мая и 31 декабря 2024 года соответственно.

Однако, стоит ли рассматривать возможность взять отпуск в январе? По мнению экспертов, с финансовой точки зрения более выгодно брать отпуск в месяцы, где количество выходных и праздничных дней минимально. Поэтому январь, скорее всего, не является наилучшим выбором. Если ваша цель - получить максимальную продолжительность отпуска, стоит рассмотреть возможность отдыха в июле, октябре или августе 2024 года, когда количество рабочих дней наибольшее.