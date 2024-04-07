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· Алина Алмакаева

В России хотят закрыть Wildberries: стало известно какие претензии есть к ритейлеру

В России хотят закрыть Wildberries: стало известно какие претензии есть к ритейлеру

gazeta.ru

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Депутат Государственной Думы Сергей Миронов высказал предложение о необходимости тщательного анализа деятельности крупного онлайн-ритейлера Wildberries в России.

Основой для его выступления послужили обвинения в адрес компании, связанные с ее возможной причастностью к незаконной миграции.

Миронов настаивает на значимости пересмотра стратегии Wildberries и обеспечения ее полного соответствия российскому законодательству. Он подчеркивает, что ни одна фирма, независимо от ее масштабов и популярности, не должна пренебрегать правовыми нормами страны.

Инициатива Миронова вызвала активные дискуссии среди общественности и представителей бизнес-сферы, привлекая внимание к важности сохранения баланса между коммерческим успехом и юридической чистотой. Обсуждения отражают глубокую тревогу по поводу соблюдения законов и этических принципов в деловой среде, а также влияния действий крупных компаний на общественное благополучие в России.

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