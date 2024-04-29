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· 16+ · Алина Алмакаева

В России хотят установить минимальную зарплату без учета премий и надбавок

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Предложение депутатов Государственной Думы РФ о внесении значительных изменений в Трудовой кодекс направлено на укрепление гарантий минимального размера оплаты труда. Целью этих поправок является предотвращение снижения базовой заработной платы ниже установленного минимума и исключение из неё различных переменных элементов, таких как премии и надбавки.

Проблемы существующей системы заключаются в том, что работодатели устанавливают базовую заработную плату ниже минимального уровня и дополняют её дополнительными выплатами для соблюдения законодательства. Депутат Сергей Миронов выразил беспокойство по поводу такой практики, подчеркнув, что она делает работников уязвимыми перед произвольными решениями работодателей.

Целью предлагаемых поправок является обеспечение стабильности и предсказуемости заработной платы для всех работников, а также превышение минимального размера оплаты труда всеми выплатами. Ожидается, что данные реформы приведут к улучшению трудовых отношений и созданию справедливых условий для миллионов работников по всей стране, что важно для обеспечения их благополучия в экономической сфере.

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