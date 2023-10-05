В Роскачестве предупредили россиян, которые ходят в «Красное и Белое» и Магнит

Независимые эксперты Роскачества предостерегают тех, кто посещает крупные сетевые алкомаркеты. Новое масштабное исследование показало, что некоторые тихие вина не газируются, а потому не будет ни пузырьков, ни шипения в стакане.

На долю вина в ассортименте"Красное&Белое" и "Магнит" приходится почти 51%.

По данным исследования, российские вина на уступают по качеству зарубежным, которые начали стремительно исчезать с прилавков.

А потому цена сейчас не влияет ни на что. Недорогое российское вино может быть ничем не хуже дорогостоящего импортного.

