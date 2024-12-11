В РФ зимние каникулы в школах изменили - озвучили точные даты

Школьные каникулы — это долгожданное время, когда дети могут отдохнуть от учёбы, а родители — насладиться временем, проведённым с семьёй.

В России сроки каникул зависят от региона и школы, однако Министерство просвещения РФ ежегодно публикует рекомендованные даты, на которые ориентируются многие учебные заведения.

Зимние каникулы в 2024–2025 учебном году не стали исключением, и график уже определён.

Когда начнутся зимние каникулы?

Для школ, работающих по классической системе обучения (четвертям), Министерство просвещения рекомендует следующие даты:

Начало каникул: 30 декабря 2024 года.

Окончание каникул: 12 января 2025 года.

Таким образом, у школьников будет 14 дней для отдыха, восстановления сил и подготовки к следующей учебной четверти.

Дополнительный отдых для первоклассников

Для самых маленьких учеников, которые только начинают привыкать к школьным нагрузкам, предусмотрены дополнительные каникулы. Эти дни отдыха помогут первоклассникам легче адаптироваться к учебному процессу. Рекомендуемые сроки:

Даты: с 17 по 24 февраля 2025 года.

Такой подход позволяет детям избежать переутомления и поддерживать хорошее настроение на протяжении учебного года.

Особенности графика для модульной системы

Школы, которые работают по модульной (триместровой) системе, имеют свои особенности в организации каникул. Учебный год делится на три части, а каникулы бывают чаще, но короче. Для таких школ зимние каникулы пройдут в следующие сроки:

Начало каникул: 29 декабря 2024 года.

Окончание каникул: 8 января 2025 года.

Кроме того, для учащихся модульной системы предусмотрен ещё один период отдыха:

Даты: с 15 по 24 февраля 2025 года.

Эта система помогает школьникам чаще отдыхать, снижая уровень стресса и повышая эффективность учебного процесса.

Что важно знать родителям?

Поскольку каждая школа может корректировать график каникул в зависимости от своих особенностей, родителям стоит заранее уточнить точные даты:

Посетите сайт школы: большинство учебных заведений размещают актуальную информацию о каникулах на своих официальных ресурсах.

Свяжитесь с классным руководителем: учитель всегда владеет актуальной информацией и сможет ответить на все вопросы.

Обратитесь в администрацию школы: это поможет узнать о возможных изменениях в расписании или дополнительных каникулах.

Точное знание сроков отдыха позволит родителям лучше организовать досуг детей, запланировать поездки, экскурсии или семейные мероприятия.

Как сделать каникулы полезными и интересными?

Чтобы зимние каникулы принесли максимум удовольствия и пользы:

Организуйте активный отдых: прогулки на свежем воздухе, походы на каток или занятия зимними видами спорта.

Посвятите время семейным делам: совместное украшение дома, приготовление праздничных блюд или просмотр новогодних фильмов укрепят семейные отношения.

Не забывайте про режим дня: за несколько дней до окончания каникул начните возвращать ребёнка к привычному расписанию, чтобы адаптация к учёбе прошла легче.

Зимние каникулы — это важный период для школьников, который помогает восстановить силы и насладиться зимними праздниками. Следуя рекомендациям Министерства просвещения и своевременно уточняя даты отдыха, родители могут обеспечить своим детям комфортные условия для отдыха и успешного возвращения к учёбе.

