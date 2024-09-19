В РФ водителей старше такого возраста будут лишать водительского удостоверения — кого коснется?

В Государственной Думе обсуждают законопроект, предложенный депутатами «Новых людей», который обязывает водителей старше 80 лет проходить обязательный медицинский осмотр каждые десять лет для продления прав.

Целью этой меры является повышение безопасности на дорогах, учитывая возрастные изменения, такие как ухудшение зрения, реакции и внимания, которые могут увеличивать риск ДТП.

Инициативу поддерживают те, кто заботится о безопасности, утверждая, что регулярные осмотры помогут выявить возможные проблемы со здоровьем, влияющие на вождение. Однако многие пожилые водители воспринимают это как ограничение их прав, ссылаясь на свой опыт вождения и аккуратность за рулём. Для них автомобиль является важным символом независимости и средством поддержания социальных связей.

Дискуссии показывают необходимость найти баланс между безопасностью на дорогах и правами пожилых граждан. Возможные альтернативы включают обучение водителей старшего возраста и развитие общественного транспорта как альтернативы личному автомобилю.