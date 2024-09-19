Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В РФ водителей старше такого возраста будут лишать водительского удостоверения — кого коснется?

В Государственной Думе обсуждают законопроект, ...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

В Государственной Думе обсуждают законопроект, предложенный депутатами «Новых людей», который обязывает водителей старше 80 лет проходить обязательный медицинский осмотр каждые десять лет для продления прав.

Целью этой меры является повышение безопасности на дорогах, учитывая возрастные изменения, такие как ухудшение зрения, реакции и внимания, которые могут увеличивать риск ДТП.

Инициативу поддерживают те, кто заботится о безопасности, утверждая, что регулярные осмотры помогут выявить возможные проблемы со здоровьем, влияющие на вождение. Однако многие пожилые водители воспринимают это как ограничение их прав, ссылаясь на свой опыт вождения и аккуратность за рулём. Для них автомобиль является важным символом независимости и средством поддержания социальных связей.

Дискуссии показывают необходимость найти баланс между безопасностью на дорогах и правами пожилых граждан. Возможные альтернативы включают обучение водителей старшего возраста и развитие общественного транспорта как альтернативы личному автомобилю.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

час назад

Предприятия малого бизнеса предпочитают приобретать коммерческую недвижимость в готовых объектах

службы по борьбе с насекомыми

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

венецианская штукатурка под мрамор в Казани

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Татарстана

44 минуты назад

S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Интересное в Казани

день назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании
В Татарстане похолодает до -3 градусов
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

2 часа назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения

Новости Татарстана

3 часа назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления
Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие