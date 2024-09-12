В РФ водителей старше данного возраста будут лишать водительского удостоверения — кого коснется?

В октябре 2024 года, российская Госдума рассмотрит предложение о необходимости проведения обязательных медицинских осмотров для водителей, возраст которых превышает 80 лет.

На данный момент, водительские права в России выдаются на период в десять лет без дополнительных проверок. Инициатива, предложенная депутатами фракции «Новые люди», Владиславом Даванковым и Антоном Ткачевым, нацелена на улучшение безопасности на дорогах.

Основные аспекты законопроекта

Законопроект предусматривает введение дополнительных медицинских осмотров для лиц старше 80 лет, желающих продлить свое право на управление транспортным средством. По мнению авторов законопроекта, с возрастом ухудшаются такие критически важные для вождения способности, как зрение и реакция. Основываясь на данных Минздрава, депутаты утверждают, что принятие их предложения снизит количество ДТП, в которых участвуют пожилые люди.

Авторы инициативы также отмечают, что подобные меры уже действуют в других странах. Например, в Испании после 65 лет водители должны продлевать права каждые пять лет, проходя при этом медицинскую комиссию. В Великобритании водители старше 75 лет обязаны проходить тесты на знание правил дорожного движения.

Реакция общественности

Предложение встретило как поддержку, так и критику. Сторонники законопроекта говорят, что он повысит безопасность на дорогах, а противники возражают, что это непомерное ограничение свободы для пожилых людей, для которых автомобиль часто является единственным средством поддержания активного образа жизни.

Возможные последствия

При принятии законопроекта он может повлиять на уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий. Однако также возможно, что он ухудшит качество жизни пожилых людей, ограничив их мобильность.

Дальнейшие шаги

Рассмотрение законопроекта запланировано на осеннюю сессию 2024 года. В зависимости от результатов обсуждения, он может быть принят в текущем или измененном виде, либо отклонен. Это решение повлияет на миллионы водителей старше 80 лет по всей России, а также на общую безопасность дорожного движения.

