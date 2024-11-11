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В РФ в январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед неожиданным фактом

В декабре 2024 года российские пенсионеры получ...

vbr.ru

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В декабре 2024 года российские пенсионеры получат двойные выплаты, что сделает этот месяц особенно значимым для пожилых граждан страны.

Изменение в графике выплат связано с праздниками и предстоящими банковскими каникулами, что позволит пенсионерам получить сразу две пенсии в одном месяце.

Первая выплата — с 1 декабря

Пенсионеры смогут получить первую пенсию в начале декабря, начиная с 1 числа, вместо привычного начала следующей недели. Причина этого изменения — 3 декабря выпадает на воскресенье, и для удобства пенсионеров выплаты начнутся с первого дня месяца. Таким образом, для многих пожилых граждан привычные даты смещаются, и средства окажутся на счетах уже к началу месяца.

Вторая выплата — в конце декабря

Вторая выплата будет начислена с 25 по 29 декабря. Это сделано для того, чтобы пенсионеры не остались без средств в период новогодних праздников, когда банки не работают. Обычно эти выплаты приходятся на первую неделю января, но из-за каникул январские пенсии переведут уже в конце декабря. Такой подход обеспечивает бесперебойное получение средств даже в праздничное время и поддерживает финансовую стабильность пенсионеров.

Приятное дополнение: индексация пенсий в январе

В новом году пенсионеров ждет еще одно улучшение — с 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%. Этот показатель превысит уровень инфляции, обеспечивая реальный рост доходов пожилых граждан. Правительство уже утвердило данное повышение, и оно начнет действовать с начала года, что дополнительно поддержит пенсионеров на фоне роста цен.

Как изменения отразятся на пенсионерах

Двойные выплаты и увеличение размера пенсий — это долгожданные меры, направленные на улучшение материального положения пожилых граждан. Многие пенсионеры смогут распределить средства на праздничные траты, оплату коммунальных услуг и другие важные расходы, не дожидаясь длительных выходных. Индексация же обеспечит сохранение покупательной способности пенсий, позволяя частично компенсировать рост цен.

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