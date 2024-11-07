В РФ с ноября в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Производители молочной продукции, включая «Простоквашино», сообщили о сокращении выпуска сливочного масла и возможном росте цен.

Основной причиной называют дефицит сырья и увеличение производственных расходов, что привело к временной приостановке поставок некоторых видов масла. Компания HN, выпускающая продукцию под маркой «Простоквашино», зафиксировала рост стоимости сливок на 39% за первое полугодие и на 46% за восемь месяцев 2024 года по сравнению с прошлым годом, а цена на масло поднялась на 48% и 55% соответственно. Это затронуло такие товары, как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Среди факторов, повлиявших на ситуацию, называются низкие запасы масла, рост мировых цен и спрос на молоко с пониженной жирностью. Эти изменения вынуждают производителей пересматривать условия работы с торговыми сетями. Заместитель председателя «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов объясняет рост розничных цен увеличением себестоимости производства, а вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения порогов на цены сливочного масла.