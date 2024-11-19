В РФ с 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКХ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета
mos.ru
С декабря 2024 года в России вступят в силу значительные изменения, касающиеся механизмов оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с новыми правилами, определённые группы граждан получат возможность освобождения от комиссий при оплате ЖКУ. Эта инициатива правительства направлена на уменьшение финансового бремени для социально уязвимых слоёв населения.
Постановление, которое было утверждено в апреле 2024 года, вводит эти изменения уже с 1 июля, освобождая от комиссий следующие категории граждан:
- Взрослые члены многодетных семей;
- Родственники и близкие ветеранов военных действий и участников Великой Отечественной войны, которые погибли или стали инвалидами;
- Лица с инвалидностью;
- Пенсионеры.
Кроме того, с указанной даты вводится отмена штрафов за опоздание с оплатой ЖКУ для вышеуказанных групп.
Согласно данным, начиная с 2020 года, размер комиссий, взимаемых платёжными агентствами при приёме оплаты за коммунальные услуги, в среднем достигал 3%. Это создавало дополнительную финансовую нагрузку на граждан, которая теперь будет снижена благодаря нововведениям.
Эти меры являются частью обширной государственной стратегии по поддержке граждан, особенно тех, кто остро нуждается в помощи. Инициатива ожидаемо приведет к повышению уровня жизни уязвимых категорий граждан, облегчив управление личными финансами в условиях текущих экономических реалий.
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