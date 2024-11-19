В РФ с 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКХ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С декабря 2024 года в России вступят в силу значительные изменения, касающиеся механизмов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с новыми правилами, определённые группы граждан получат возможность освобождения от комиссий при оплате ЖКУ. Эта инициатива правительства направлена на уменьшение финансового бремени для социально уязвимых слоёв населения.

Постановление, которое было утверждено в апреле 2024 года, вводит эти изменения уже с 1 июля, освобождая от комиссий следующие категории граждан:

Взрослые члены многодетных семей;

Родственники и близкие ветеранов военных действий и участников Великой Отечественной войны, которые погибли или стали инвалидами;

Лица с инвалидностью;

Пенсионеры.

Кроме того, с указанной даты вводится отмена штрафов за опоздание с оплатой ЖКУ для вышеуказанных групп.

Согласно данным, начиная с 2020 года, размер комиссий, взимаемых платёжными агентствами при приёме оплаты за коммунальные услуги, в среднем достигал 3%. Это создавало дополнительную финансовую нагрузку на граждан, которая теперь будет снижена благодаря нововведениям.

Эти меры являются частью обширной государственной стратегии по поддержке граждан, особенно тех, кто остро нуждается в помощи. Инициатива ожидаемо приведет к повышению уровня жизни уязвимых категорий граждан, облегчив управление личными финансами в условиях текущих экономических реалий.