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В РФ с 1 декабря полностью уберут из квитанций ЖКХ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С декабря 2024 года в России вступят в силу зна...

mos.ru

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С декабря 2024 года в России вступят в силу значительные изменения, касающиеся механизмов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с новыми правилами, определённые группы граждан получат возможность освобождения от комиссий при оплате ЖКУ. Эта инициатива правительства направлена на уменьшение финансового бремени для социально уязвимых слоёв населения.

Постановление, которое было утверждено в апреле 2024 года, вводит эти изменения уже с 1 июля, освобождая от комиссий следующие категории граждан:

  • Взрослые члены многодетных семей;
  • Родственники и близкие ветеранов военных действий и участников Великой Отечественной войны, которые погибли или стали инвалидами;
  • Лица с инвалидностью;
  • Пенсионеры.

Кроме того, с указанной даты вводится отмена штрафов за опоздание с оплатой ЖКУ для вышеуказанных групп.

Согласно данным, начиная с 2020 года, размер комиссий, взимаемых платёжными агентствами при приёме оплаты за коммунальные услуги, в среднем достигал 3%. Это создавало дополнительную финансовую нагрузку на граждан, которая теперь будет снижена благодаря нововведениям.

Эти меры являются частью обширной государственной стратегии по поддержке граждан, особенно тех, кто остро нуждается в помощи. Инициатива ожидаемо приведет к повышению уровня жизни уязвимых категорий граждан, облегчив управление личными финансами в условиях текущих экономических реалий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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