В РФ разработали параметры налога на бездетность: кому и сколько придется платить

В последние месяцы в России снова активно обсуждается идея введения налога на бездетность, напоминающего практику, существовавшую в СССР.

Предложение было впервые озвучено Евгением Федоровым, членом комитета по бюджету и налогам Госдумы, однако поддержки среди его коллег оно не нашло. Тем не менее, генерал Андрей Гурулев, представитель комитета по обороне, подхватил инициативу, что вызвало новые дискуссии. Несмотря на резкое сопротивление ряда специалистов, включая Нину Останину, главу комитета по вопросам семьи, женщин и детей, предложение неожиданно поддержали в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

Суть предложения

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев рассказал, что университет провел исследование, посвященное мерам по улучшению демографической ситуации в стране. Из 15 предложенных мер именно налог на бездетность был признан наиболее эффективной. В рамках этой инициативы предполагается увеличение подоходного налога на 3%, налога на имущество — на 0,5%, а налога на наследство — на 5% для граждан: женщин старше 25 лет и мужчин старше 23 лет.

Исторический контекст

Введение налога на бездетность в СССР не является новостью для старших поколений. Так называемый "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" действовал с ноября 1941 года и предусматривал удержание 6% от доходов бездетных мужчин (20-50 лет) и бездетных замужних женщин (20-45 лет). Считалось, что этот налог стимулировал рождаемость, но с распадом Советского Союза его отменили 1 января 1992 года.

Обсуждение перспектив

Возвращение этого налога в современной России вызывает бурные обсуждения. Критики предупреждают о возможных дискриминационных последствиях, которые могут негативно сказаться на общественном восприятии семейных ценностей и свободного выбора в вопросах деторождения. Противники также подчеркивают, что введение подобных мер может привести к росту социального напряжения, особенно среди молодежи, которая только начинает строить карьеру.

Сторонники идеи, напротив, утверждают, что налог на бездетность может способствовать решению демографических проблем, с которыми сталкивается Россия. В условиях старения населения и снижения рождаемости такие меры могут стать дополнительным стимулом для создания семьи и рождения детей. Также сторонники считают, что введение налога будет способствовать пересмотру приоритетов в государственной демографической политике.

Возможные последствия

Введение налога на бездетность требует взвешенного подхода и учёта всех социальных и экономических последствий. Важно рассмотреть, как это решение может повлиять на права граждан, в частности, на свободу выбора в личной жизни. Необходимо также учитывать влияние на экономику и способность государства обеспечить достаточные социальные гарантии для семей.

Таким образом, вопрос введения налога на бездетность остается открытым и требует дальнейшего анализа и обсуждения. Важно, чтобы решение учитывало интересы всех слоев общества и было направлено на долгосрочное улучшение демографической ситуации в стране без ущерба для прав и свобод граждан.