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В РФ пенсионеры шокированы полученной пенсией за май

В мае многие пожилые россияне были приятно удивлены, обнаружив, что их пенсии выросли, несмотря на отсутствие крупной индексации. Особенно заметным это повышение оказалось для тех, кто недавно ушел на заслуженный отдых.

bangkokbook.ru

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В мае многие пожилые россияне были приятно удивлены, обнаружив, что их пенсии выросли, несмотря на отсутствие крупной индексации. Особенно заметным это повышение оказалось для тех, кто недавно ушел на заслуженный отдых.

Основные изменения в пенсиях

  • Компенсация для пенсионеров, завершивших работу

По закону пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Однако при выходе на заслуженный отдых им компенсируются пропущенные индексации.

Например, Ольга Светлова, которая раньше получала 12,3 тысячи рублей, в мае получила 16,8 тысячи рублей благодаря надбавкам.

  • Надбавка для пенсионеров старше 80 лет

Пожилые люди, достигшие 80 лет в апреле, получили дополнительную надбавку в размере 8,1 тысячи рублей, которая добавляется к их базовой пенсии.

Эта прибавка начинает действовать с дня рождения и предоставляет существенную поддержку пенсионерам старшего возраста.

Причины повышения пенсий

  • Январская индексация

Последняя индексация страховых пенсий, которая произошла в январе, увеличила общий размер выплат.

  • Апрельская корректировка

Государственные и социальные пенсии были проиндексированы в апреле для поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Влияние на пенсионеров

  • Стабильное финансовое будущее

Эти изменения в выплатах укрепляют финансовую поддержку пенсионеров, помогая им планировать свои расходы с большей уверенностью.

  • Социальная защищенность

Граждане старшего возраста или те, кто недавно вышел на пенсию, чувствуют ощутимую поддержку со стороны государства.

Повышение пенсий в мае стало приятным сюрпризом для пожилых россиян, подчеркивая значимость заботы о пенсионерах и укрепляя их уверенность в будущем.

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