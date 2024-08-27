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В РФ новые штрафы до 400 тысяч уже с 1 сентября: кого из автомобилистов коснется?

С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые за...

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С 1 сентября 2024 года вступают в силу новые законодательные изменения, которые затронут как водителей, так и пассажиров общественного транспорта. Ожидаются как ужесточения, так и послабления в ряде норм.

Безопасность и ответственность в перевозках

Одно из ключевых нововведений — обязательное страхование гражданской ответственности для водителей легковых такси. Эта мера призвана обеспечить дополнительную защиту пассажиров: в случае ДТП страховая компенсация может достигнуть до двух миллионов рублей. Ранее максимальная выплата была ограничена 500 000 рублей. Таксисты, игнорирующие новое требование, могут столкнуться с серьезными штрафами.

Усиление контроля за перевозками

Значительные изменения коснутся и незаконных перевозок: максимальный штраф за работу без соответствующей лицензии достигнет 400 тысяч рублей. Дополнительно, в случае грубого нарушения лицензионных условий, нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей. Такие меры призваны усилить безопасность и прозрачность рынка перевозок.

Защита прав пассажиров

Новые законы также направлены на защиту наиболее уязвимых категорий пассажиров. Теперь наказание последует за высадку из общественного транспорта детей и лиц с инвалидностью. Штрафы за такие нарушения значительно возросли.

Льготы и штрафы

Введены изменения и в области платных дорог: теперь, если водитель оплатит штраф за неоплату проезда в течение 20 дней, он сможет воспользоваться 50-процентной скидкой. Это послабление призвано мотивировать водителей к своевременному урегулированию долгов за использование платных трасс.

Облегчение некоторых санкций

Смягчены некоторые санкции: например, штраф за отсутствие карты маршрута при использовании транспорта для регулярных перевозок снижен до 50 000 рублей. Также отменили штрафы за стоянку общественного транспорта вне установленных мест в ночное время.

Ответственность и новые обязательства

Законодательные изменения направлены на создание условий уважительного отношения к пассажирам, а также на обеспечение их безопасности и комфорта во время поездок. Эти меры, как ожидается, сделают поездки более доступными и безопасными, укрепят правовую защиту пассажиров и повысят ответственность перевозчиков, сообщает pnp.ru.

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