В РФ не будет доступа уже с 6 ноября: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Популярный мессенджер WhatsApp, которым активно пользуется большинство россиян, объявил о новых правилах для пользователей, вступающих в силу с 6 ноября.

Теперь функционал групповых чатов будет расширен, а также появится возможность создавать сообщества, объединяющие несколько групп в одном пространстве, сообщает PRIMPRESS.

Новая функция сообществ: объединение групповых чатов

Одним из ключевых изменений станет возможность создавать сообщества, которые смогут объединять сразу несколько групповых чатов. Это нововведение полезно для тех, кто участвует в чатах по разным интересам или имеет профессиональные и родительские группы. Теперь в одном сообществе можно будет собрать группы, например, для обсуждения рабочих вопросов или общения родителей школьников.

Полномочия администраторов: кто сможет удалять сообщения

Новые правила предусматривают расширение прав администраторов сообществ. Теперь у администраторов будет возможность удалять сообщения, отправленные любым участником группы. Если администратор посчитает какое-либо сообщение нежелательным или нарушающим правила, он сможет его удалить. После этого доступ к удаленному сообщению исчезнет как у автора, так и у других участников. Однако WhatsApp сохранит метку о времени удаления и информацию о том, кто именно удалил сообщение.

Лимит на количество участников и видеозвонки

В новом формате одно сообщество сможет включать до 1 024 участников, что делает его удобным для больших коллективов или многочисленных групп по интересам. Однако возможности для видеосвязи будут ограничены — в видеозвонке смогут одновременно участвовать только 32 человека. Эти ограничения помогут поддерживать стабильность связи и качества видеосвязи.

Как изменения скажутся на пользователях

Эти нововведения затрагивают всех пользователей WhatsApp в России. С 6 ноября они смогут оценить преимущества новых функций, таких как объединение групп и расширенные возможности администрирования. Для россиян, которые активно пользуются мессенджером для общения с коллегами, родственниками и друзьями, это обновление станет полезным инструментом для упрощения коммуникации и контроля контента в группах.

Что это значит для групповых чатов?

Нововведения в WhatsApp направлены на улучшение контроля в группах, повышение безопасности и удобства общения. Вот несколько главных преимуществ:

Удобное объединение: создание сообществ позволит легко управлять несколькими группами в одном месте.

Контроль администраторов: теперь администраторы смогут более эффективно поддерживать порядок, удаляя неподобающий контент.

Четкие правила общения: новые возможности позволяют улучшить качество общения и защитить участников от ненадлежащего контента.

С обновлением WhatsApp российские пользователи получают больше возможностей для управления групповыми чатами. Эти изменения позволят эффективнее использовать мессенджер для рабочих и личных целей, обеспечивая удобный формат общения в больших сообществах и контролируя качество контента.

