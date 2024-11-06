В РФ не будет доступа уже с 6 ноября: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян
dzen.ru
Популярный мессенджер WhatsApp, которым активно пользуется большинство россиян, объявил о новых правилах для пользователей, вступающих в силу с 6 ноября.
Теперь функционал групповых чатов будет расширен, а также появится возможность создавать сообщества, объединяющие несколько групп в одном пространстве, сообщает PRIMPRESS.
Новая функция сообществ: объединение групповых чатов
Одним из ключевых изменений станет возможность создавать сообщества, которые смогут объединять сразу несколько групповых чатов. Это нововведение полезно для тех, кто участвует в чатах по разным интересам или имеет профессиональные и родительские группы. Теперь в одном сообществе можно будет собрать группы, например, для обсуждения рабочих вопросов или общения родителей школьников.
Полномочия администраторов: кто сможет удалять сообщения
Новые правила предусматривают расширение прав администраторов сообществ. Теперь у администраторов будет возможность удалять сообщения, отправленные любым участником группы. Если администратор посчитает какое-либо сообщение нежелательным или нарушающим правила, он сможет его удалить. После этого доступ к удаленному сообщению исчезнет как у автора, так и у других участников. Однако WhatsApp сохранит метку о времени удаления и информацию о том, кто именно удалил сообщение.
Лимит на количество участников и видеозвонки
В новом формате одно сообщество сможет включать до 1 024 участников, что делает его удобным для больших коллективов или многочисленных групп по интересам. Однако возможности для видеосвязи будут ограничены — в видеозвонке смогут одновременно участвовать только 32 человека. Эти ограничения помогут поддерживать стабильность связи и качества видеосвязи.
Как изменения скажутся на пользователях
Эти нововведения затрагивают всех пользователей WhatsApp в России. С 6 ноября они смогут оценить преимущества новых функций, таких как объединение групп и расширенные возможности администрирования. Для россиян, которые активно пользуются мессенджером для общения с коллегами, родственниками и друзьями, это обновление станет полезным инструментом для упрощения коммуникации и контроля контента в группах.
Что это значит для групповых чатов?
Нововведения в WhatsApp направлены на улучшение контроля в группах, повышение безопасности и удобства общения. Вот несколько главных преимуществ:
- Удобное объединение: создание сообществ позволит легко управлять несколькими группами в одном месте.
- Контроль администраторов: теперь администраторы смогут более эффективно поддерживать порядок, удаляя неподобающий контент.
- Четкие правила общения: новые возможности позволяют улучшить качество общения и защитить участников от ненадлежащего контента.
С обновлением WhatsApp российские пользователи получают больше возможностей для управления групповыми чатами. Эти изменения позволят эффективнее использовать мессенджер для рабочих и личных целей, обеспечивая удобный формат общения в больших сообществах и контролируя качество контента.
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