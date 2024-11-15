В РФ начали призывникам запрещать выезд за рубеж? Правда или фейк

В последние недели в Москве призывники стали получать уведомления с новыми серьёзными ограничениями за неявку в военкоматы.

По информации юриста Артема Клыги из «Движения сознательных отказчиков», эти меры включают запрет на выезд из страны, а также на ряд гражданских операций, включая оформление недвижимости и кредитов.

Основные изменения и их последствия

Введённые изменения являются частью поправок 2024 года и направлены на усиление ответственности призывников. Среди нововведений — ограничения на получение заграничного паспорта, регистрацию автомобилей и деятельность как индивидуальный предприниматель. Призывники также сталкиваются с угрозой уголовной ответственности за дальнейшее игнорирование повесток.

Электронные повестки и их влияние

С апреля текущего года статус электронных и бумажных повесток был уравнен, что означает ужесточение контроля за явкой призывников. Ранее начатый эксперимент с электронными повестками в трёх российских регионах указывает на планы расширения этой практики.

Реакция и анализ ситуации

Несмотря на строгость новых правил, некоторые эксперты, такие как представители «Школы призывника», считают уведомления формой запугивания. Однако с запуском реестра воинского учёта с 1 января следующего года ожидается, что эти меры вступят в силу полностью. Правозащитники призывают призывников не игнорировать уведомления и готовиться к возможным правовым последствиям.

Соблюдение новых требований и понимание возможных последствий становится обязательным для всех призывников. При возникновении правовых вопросов рекомендуется обращаться к квалифицированным юристам, чтобы избежать неприятностей с законом и воспользоваться всеми доступными правовыми средствами защиты.

