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В РФ бронь от мобилизации отменяется: что изменится с 2025 года

С началом марта 2025 года в России будет реализ...

bloomberg.com

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С началом марта 2025 года в России будет реализована новая система бронирования сотрудников от мобилизации.

Виктор Заварзин, депутат комитета Государственной Думы по вопросам обороны, подтвердил, что ответственность за процесс бронирования перейдет исключительно к федеральным властям.

Переход полномочий на федеральный уровень

До настоящего времени вопросы бронирования осуществлялись на уровне региональных администраций и непосредственно предприятиями. Однако с весны 2025 года это изменится:

«Передача полномочий по бронированию от местных властей к федеральным органам упорядочит этот процесс и обеспечит единую политику в этом направлении», — уточнил Заварзин в своём интервью для RTVI.

Это изменение предназначено для централизации процесса и усиления контроля на федеральном уровне.

Обновление критериев бронирования

Министерство цифрового развития также прокомментировало, что будут пересмотрены критерии для бронирования сотрудников, с учётом обеспечения стабильности всех ключевых отраслей экономики. Компании, имеющие стратегическое значение для государства, смогут защитить своих специалистов от призыва на военную службу.

Отсутствие планов на мобилизацию

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, успешный набор контрактников позволяет отказаться от необходимости проведения мобилизации:

«Результаты по набору на контрактную службу превысили ожидания, что исключает потребность в мобилизации в ближайшем будущем», — подчеркнул Картаполов.

Это заявление находит подтверждение в словах Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, который также утверждает, что планов на проведение мобилизации в России нет.

Реформа правил бронирования сотрудников от мобилизации станет значимым шагом в упорядочении этого важного процесса. Передача полномочий на федеральный уровень позволит обеспечить более строгий контроль и эффективное управление в вопросах национальной безопасности, при этом текущие обстоятельства позволяют отложить мобилизационные меры.

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