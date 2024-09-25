В РФ авто подорожают на 1 млн рублей уже с 1 октября: новый утильсбор не оставляет выбора продавцам

Недавно правительство Российской Федерации объявило о значительном увеличении утильсбора, которое вступит в силу с 1 октября 2024 года. Предполагается, что начальное повышение составит 70-85%, а затем последует ежегодное увеличение на 10-20% до 2030 года.

Такие изменения, безусловно, повлияют на цены автомобилей в России и потребуют адаптации как со стороны покупателей, так и производителей.

Что представляет собой утилизационный сбор?

Утилизационный сбор был введён в Российской Федерации в 2012 году с целью регулирования ввозимых подержанных машин, в частности, перед вступлением страны в ВТО. Этот сбор взимается при первой регистрации автомобиля и служит для финансирования его будущей утилизации.

Как будет изменён утилизационный сбор?

С 1 октября 2024 года предусмотрено значительное увеличение утильсбора, которое коснётся всех типов транспортных средств. Например, для легковых машин с объёмом двигателя от 1 до 2 литров утильсбор вырастет с 300 600 до 556 200 рублей, а для грузовиков весом 12-20 тонн – с 844 500 до 1 435 500 рублей. Это увеличение будет осуществляться на основе коэффициентов, которые будут ежегодно расти до 2030 года.

Как это скажется на ценах автомобилей и рынке в целом?

Повышение утилизационного сбора неминуемо приведёт к удорожанию новых автомобилей. Это коснётся как отечественных, так и иностранных моделей. По предварительным расчетам, стоимость машин может возрасти на 300-500 тысяч рублей в зависимости от их категории и объёма двигателя.

Влияние на потребителей и страховые компании

Увеличение утильсбора скажется на цене полисов КАСКО, так как страховые компании учитывают стоимость автомобиля при расчёте премий. Однако, хотя тарифы на страхование также вырастут, это увеличение будет не столь значительным, поскольку основными факторами остаются стоимость ремонта и вероятность угона, а не итоговая цена автомобиля.

Долгосрочные перспективы

Индексация утильсбора приведёт к долговременным изменениям на автомобильном рынке России. Вероятно, это станет стимулом для автопроизводителей активнее развивать производственные возможности в стране, чтобы уменьшить зависимость от импорта и снизить затраты, связанные с утилизационным сбором.

В то время как рынок будет адаптироваться к новым условиям, потребителям следует заранее планировать покупки и учитывать ожидаемое увеличение цен на автомобили. Принимая во внимание рост утилизационного сбора, приобретение автомобиля до вступления изменений в силу может привести к значительной экономии. Важно также следить за последующими изменениями в законодательстве и реакцией рынка, чтобы максимально использовать потенциальные выгоды и минимизировать риски.