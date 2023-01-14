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В ресторане в Москве на банкете исполнили нацистский марш ОУН-УПА

В ресторане в Москве на банкете исполнили нацистский марш ОУН-УПА

Фото: villaoasis.ru

Посетители одного их московских ресторанов во время банкета по случаю дня рождения одного из гостей исполнили нацистский марш ОУН-УПА. Об этом пишет издание EADaily.

Марш нацистов "Червона Калына" заказала музыкантам управляющая рестораном Лидия, а исполнил его некий мужчина с хорошим голосом, Лидия же охотно подпевала.

За исполнение песни в России предусмотрено административное наказание из-за разжигания ненависти к России и русскому народу. В ноябре 2022 года из-за исполнения "Червоной Калыны" отказали в российском гражданстве "Мисс Крым — 2022" Ольге Валеевой. За пропаганду нацизма она получила штраф.

Сейчас активисты требуют, чтобы сама Лидия и руководство ресторана были наказаны.

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