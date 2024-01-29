В регионах России по прежнему недоступны WhatsApp и Telegram: власти прокомментировали, что происходит с мессенджерами

В результате сбоя в работе мессенджера Telegram на территории России, согласно данным, опубликованным на портале "Сбой.рф", более восьми тысяч пользователей сообщили о проблемах за сутки. Некоторые столкнулись с проблемами подключения к приложению, в то время как другие жаловались на трудности с загрузкой чатов и видеосообщений.



Большинство сбоев в работе мессенджера было зафиксировано в Новосибирской области (38%), Хабаровском крае (17%), Москве (10%) и Санкт-Петербурге (7%).



Также пользователи WhatsApp сообщали о проблемах с работой мессенджера. Большинство жалоб было зафиксировано в Новосибирской области (26%), Хабаровском крае (24%), Москве (10%) и Приморском крае (9%). У Viber наибольшее количество сбоев было зарегистрировано в Хабаровском крае (27%), Новосибирской области (26%), Приморском крае (8%) и Москве (7%).



В комментариях на сервисе "Сбой.рф" пользователи отмечали, что приложения работали только при включенном VPN. Было отмечено, что сбои в работе Telegram и WhatsApp произошли ночью, и доступ к приложениям был возможен только с помощью VPN.





На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме, однако сбой в работе мессенджеров связан с проведением профилактических работ, согласованных с Роскомнадзором, по словам замминистра инфокоммуникационных технологий Андрея Суслова.Сбои в работе мессенджеров также фиксируются на всей территории Якутии. Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложениями, и на данный момент доступ к сервису возможен только через VPN. Технический сбой привел к началу профилактических работ.По данным сервиса DownRadar, наибольшее количество жалоб о сбоях поступает из Хабаровска, Москвы, Благовещенска и Владивостока. Пользователи также сообщают о проблемах с мессенджерами на Камчатке. Пока нет официальной информации о причинах сбоя.Некоторые источники указывают, что сбои мессенджеров замечены только в веб-версии, в то время как мобильная версия работает стабильно.Отмечается, что из-за задержек в работе Telegram отправка сообщений, особенно видео- и аудиосообщений, занимает больше времени. Возможно, пользователи начнут использовать альтернативные платформы, например, Rutube.