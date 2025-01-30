Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В разбившемся в США самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России: что известно о катастрофе на данный момент

На подходе к посадочной полосе аэропорта Рональ...

edition.cnn.com

Подписаться в Telegram

На подходе к посадочной полосе аэропорта Рональда Рейгана произошло серьезное авиационное происшествие, где пассажирский борт American Airlines врезался в военный вертолет и упал в реку Потомак.

Ситуация остается напряженной, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются, и пока не подтверждена информация о выживших.

Проверка наличия граждан России на борту

МИД РФ через свой кризисный центр уточняет обстоятельства инцидента и возможное присутствие российских граждан среди пассажиров. Информация проверяется совместно с российским посольством в США.

Тревожные новости для спортивного мира

Вероятно, среди пассажиров находились известные личности мирового фигурного катания — Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые должны были вернуться из Уичито, где прошел чемпионат США. Предварительные данные указывают на то, что на борту мог находиться и их сын Максим Наумов, успешно выступивший на соревнованиях. Также среди возможных пассажиров называется имя тренера Инны Волянской из Вирджинии, что усиливает тревогу в спортивном сообществе, сообщает Lenta.ru.

Последствия для аэропорта и продолжение спасательных операций

В связи с происшествием, воздушные ворота Вашингтона останутся закрытыми до конца месяца. Спасатели и власти делают все возможное, чтобы раскрыть полную картину происходящего и найти тех, кто мог выжить в этой трагедии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Новости России

59 минут назад

Т2 в пятый раз подтвердила статус лучшего работодателя среди мобильных операторов

как выглядит клоп вонючка

Не у нас

4 часа назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Новости России

3 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

ремонт холодильников аег в Москве

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Не у нас

8 часов назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

Не у нас

день назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

17 часов назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

21 час назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид
Новости Казани
день назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Новости Казани

час назад

Музей Спасской башни Казанского Кремля закроют до 17 февраля

Новости России

29 минут назад

Волго-Вятский банк Сбербанка в 2024 году помог жителям уберечь от мошенников 425 млн рублей

Новости Казани

час назад

В Казани уже к 2027 году могут достроить 4 станции метро

Не у нас

час назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугро...
Новости Казани
59 минут назад

В Казани "Лада" перевернулась и улетела в сугроб после ухода от погони ДПС

Новости Татарстана

час назад

В Мамадышском районе РТ введут выплату за рождение ребенка

Новости Татарстана

2 часа назад

28-летний житель Елабуги откусил крыло носа челнинцу в баре

Новости Татарстана

2 часа назад

Мастер завода окажется в суде за нарушение требований охраны труда

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
6 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков