В разбившемся в США самолете находились чемпионы мира по фигурному катанию из России: что известно о катастрофе на данный момент

На подходе к посадочной полосе аэропорта Рональда Рейгана произошло серьезное авиационное происшествие, где пассажирский борт American Airlines врезался в военный вертолет и упал в реку Потомак.

Ситуация остается напряженной, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются, и пока не подтверждена информация о выживших.

Проверка наличия граждан России на борту

МИД РФ через свой кризисный центр уточняет обстоятельства инцидента и возможное присутствие российских граждан среди пассажиров. Информация проверяется совместно с российским посольством в США.

Тревожные новости для спортивного мира

Вероятно, среди пассажиров находились известные личности мирового фигурного катания — Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые должны были вернуться из Уичито, где прошел чемпионат США. Предварительные данные указывают на то, что на борту мог находиться и их сын Максим Наумов, успешно выступивший на соревнованиях. Также среди возможных пассажиров называется имя тренера Инны Волянской из Вирджинии, что усиливает тревогу в спортивном сообществе, сообщает Lenta.ru.

Последствия для аэропорта и продолжение спасательных операций

В связи с происшествием, воздушные ворота Вашингтона останутся закрытыми до конца месяца. Спасатели и власти делают все возможное, чтобы раскрыть полную картину происходящего и найти тех, кто мог выжить в этой трагедии.