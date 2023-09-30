В продукции нашли когти крысы: ни в коем случае не берите эти сосиски даже по скидке

Генпрокуратура России провела проверку колбасных изделий. И данным их проверки, в составе некоторых продуктов были часть тела и когтей крыс.

Служба Роспотребнадзора по Владимирской области получила информацию о приобретении некачественной партии "Сливушек" от ЗАО «Стародворские колбасы» вместе с приложенными к документу фотографиями контрастной демонстрации. Олег Павлов, заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказал, что на предприятии, в условиях сниженного контроля, в продукты попали грызуны.

Он подчеркнул, что на предприятии серьёзные проблемы с соблюдением мер безопасности.