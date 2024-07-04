В поезд теперь не пропустят даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД

Многие фанаты путешествий по железной дороге столкнулись с неприятной ситуацией: оплаченные билеты неожиданно аннулировались.

Как сообщает портал «Хибины», причиной стали технические сбои.

Что пошло не так?

Чаще всего проблемы возникали в часы пик, когда нагрузка на серверы сайта РЖД была максимальной, особенно утром около 8:00. Это приводило к ошибкам в системе бронирования и автоматической отмене заказов.

Что делать пострадавшим?

В РЖД уверяют, что подобные случаи носят единичный характер. Организация приносит извинения за неудобства и обещает оперативный возврат средств (в течение 15 минут).

Советы путешественникам:

Проверяйте статус заказа после покупки.

В случае аннулирования брони обратитесь в службу поддержки.

Рассмотрите другие подходящие вам даты или рейсы.

Если вы лишились паспорта, на который был оформлен билет, вы можете воспользоваться железнодорожным транспортом в течение трех месяцев дней, предоставив документы, временно удостоверяющие вашу личность.

Все эти меры свидетельствуют о том, что РЖД стремится обеспечить высокое качество обслуживания и надежность системы бронирования, даже в условиях высокого спроса.