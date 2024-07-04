В поезд теперь не пропустят даже с билетом: россияне в шоке от новой ловушки РЖД
mos.ru
Многие фанаты путешествий по железной дороге столкнулись с неприятной ситуацией: оплаченные билеты неожиданно аннулировались.
Как сообщает портал «Хибины», причиной стали технические сбои.
Что пошло не так?
Чаще всего проблемы возникали в часы пик, когда нагрузка на серверы сайта РЖД была максимальной, особенно утром около 8:00. Это приводило к ошибкам в системе бронирования и автоматической отмене заказов.
Что делать пострадавшим?
В РЖД уверяют, что подобные случаи носят единичный характер. Организация приносит извинения за неудобства и обещает оперативный возврат средств (в течение 15 минут).
Советы путешественникам:
- Проверяйте статус заказа после покупки.
- В случае аннулирования брони обратитесь в службу поддержки.
- Рассмотрите другие подходящие вам даты или рейсы.
- Если вы лишились паспорта, на который был оформлен билет, вы можете воспользоваться железнодорожным транспортом в течение трех месяцев дней, предоставив документы, временно удостоверяющие вашу личность.
Все эти меры свидетельствуют о том, что РЖД стремится обеспечить высокое качество обслуживания и надежность системы бронирования, даже в условиях высокого спроса.
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