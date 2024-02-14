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В опасности все, у кого есть мобильный банк на телефоне: почему не надо обновлять приложение

В опасности все, у кого есть мобильный банк на телефоне: почему не надо обновлять приложение

iphones.ru

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Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, который входит в группу компаний "Солар", поделился информацией о новых методах обмана, используемых мошенниками, которые выдают себя за сотрудников банков, чтобы обмануть граждан России.

Они убеждают людей в необходимости обновления мобильных приложений, предлагая инструкции по их установке. Эта информация была опубликована на сайте PrimPress.

При осуществлении обмана, преступники заставляют жертв устанавливать программы для удаленного доступа к телефонам, через которые они могут совершать операции от имени владельца устройства. Как только мошенники получают доступ к приложению, они перехватывают пароли пользователей.

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