В опасности все, у кого есть мобильный банк на телефоне: почему не надо обновлять приложение

Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, который входит в группу компаний "Солар", поделился информацией о новых методах обмана, используемых мошенниками, которые выдают себя за сотрудников банков, чтобы обмануть граждан России.

Они убеждают людей в необходимости обновления мобильных приложений, предлагая инструкции по их установке. Эта информация была опубликована на сайте PrimPress.



При осуществлении обмана, преступники заставляют жертв устанавливать программы для удаленного доступа к телефонам, через которые они могут совершать операции от имени владельца устройства. Как только мошенники получают доступ к приложению, они перехватывают пароли пользователей.