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В октябре вступают в силу новые правила учета ЖКХ - коснется тех, у кого в квартире установлены счётчики

В ближайшее время россияне смогут забыть о необ...

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В ближайшее время россияне смогут забыть о необходимости самостоятельно подтверждать поверку водяных счетчиков в управляющих организациях и ТСЖ. Благодаря внедрению системы «Аршин» этот процесс станет автоматизированным, что значительно упростит жизнь жильцам, как сообщает источник информации.

Эти изменения стали возможны благодаря принятию соответствующих поправок в закон, которые были одобрены Государственной Думой 10 апреля 2024 года. Ранее жильцы были обязаны следить за сроками поверки своих счетчиков и предоставлять необходимые документы в управляющие компании или ТСЖ для их подтверждения.

Если жильцы не успевали выполнить все действия вовремя, расчет стоимости воды проводился по нормативным показателям, что приводило к увеличению суммы в квитанциях. Это создавало дополнительное бремя, особенно учитывая, что современные счетчики могут работать до 12 лет без перебоев.

Теперь сведения о поверке будут поступать в электронную систему «Аршин», которая связана с Государственной информационной системой ЖКХ. После проверки данные будут заноситься в «Аршин», а управляющие компании и ТСЖ должны будут следить за их актуальностью. Таким образом, граждане освобождаются от необходимости предоставлять какие-либо документы для подтверждения поверки.

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