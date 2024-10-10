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В октябре 2024 в России вступают в силу новые правила учета ЖКХ - коснется тех, у кого в квартире установлены счётчики

Россияне вскоре освободятся от необходимости за...

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Россияне вскоре освободятся от необходимости заниматься бумажной волокитой при подтверждении исправности своих водяных счетчиков.

С внедрением новой системы «Аршин», процесс верификации поверки станет полностью автоматизированным, что обещает значительное упрощение жизни владельцев жилой недвижимости.

Изменения в законодательстве Российской Федерации

Инициатива по автоматизации поверки счетчиков воды стала возможна благодаря изменениям в законодательство, принятым Госдумой 10 апреля 2024 года. До этого граждане должны были самостоятельно следить за сроками проверки и предоставлять соответствующие документы в управляющие компании или ТСЖ. Процесс был трудоемким и чреват ошибками, в результате которых жильцы могли столкнуться с завышением платежей за воду.

Как работает система «Аршин»?

Система «Аршин» будет автоматически собирать данные о проверке счетчиков непосредственно от сервисных организаций, занимающихся их поверкой. Эти данные будут вноситься в единую электронную базу, совмещенную с Государственной информационной системой ЖКХ. Теперь управляющим компаниям или ТСЖ не придется требовать от жильцов подтверждений, поскольку вся информация будет доступна в режиме реального времени.

Преимущества для жителей

Отказ от необходимости лично предоставлять документы о поверке счетчиков снимет с жильцов бремя бюрократических процедур и минимизирует риски некорректного начисления платежей:

  • Экономия времени: жители больше не будут тратить время на сбор и подачу документов.
  • Снижение ошибок: автоматическое обновление данных уменьшит количество ошибок при начислении платежей.
  • Уменьшение бюрократии: меньше бумажной работы для жильцов и управляющих организаций.

Взгляд в будущее

Эта инициатива является частью более широкой государственной программы по цифровизации управления городским хозяйством и коммунальными услугами. «Аршин» представляет собой пример того, как технологии могут улучшить взаимодействие граждан с государственными и муниципальными услугами, делая повседневные задачи проще и удобнее.

Внедрение системы «Аршин» в область ЖКХ изменит подход к поверке водяных счетчиков, превратив его из рутинной и нередко сложной задачи в простой и автоматизированный процесс. Это нововведение не только упрощает жизнь граждан, но и способствует повышению прозрачности и эффективности в управлении жилищными ресурсами.

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