В одном из крупных банков России предупредили о новой угрозе накоплениям – подробности

В эпоху цифровизации жизнь многих россиян становится проще. С помощью смартфона или компьютера можно сделать покупки, оплатить счета, оформить документы и даже проконсультироваться с врачом — всё это не выходя из дома.

Однако за этим удобством скрываются и новые угрозы, о которых предупредил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. По данным PRIMPRESS, злоумышленники всё активнее используют технологии в своих преступных схемах, а россиянам стоит быть начеку.

Как работают мошенники в цифровом пространстве?

Технологии предоставляют аферистам массу возможностей для совершения обмана, и они не упускают шанс воспользоваться этим. Никита Чугунов отмечает, что одной из самых распространённых схем становится установка программ, позволяющих мошенникам получить удалённый доступ к устройствам своих жертв. Под видом известных банковских приложений или сервисов крупных компаний такие программы проникают на устройства и открывают злоумышленникам доступ к онлайн-банкам и личным данным.

Основные схемы мошенничества

Мошенники, как правило, действуют по проверенным схемам, играя на доверии людей и используя популярные цифровые сервисы в качестве приманки. Вот несколько распространённых способов обмана:

Подделка под «Госуслуги»

Аферисты представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и убеждают пользователей установить программу для обновления данных учетной записи. В результате мошенники получают доступ к важной информации и даже к банковским счетам жертвы.

Замена счетчиков

Злоумышленники звонят своим жертвам с предложением заменить приборы учета. При этом они убеждают, что для этого нужно установить специальное приложение. Как только программа оказывается на устройстве, мошенники могут воспользоваться удалённым доступом для кражи личных данных.

Мошенничество через WhatsApp

Аферисты звонят через популярный мессенджер, представляясь покупателями интернет-сервисов. Они убеждают своих жертв перейти по фишинговой ссылке, что позволяет злоумышленникам похитить данные или получить доступ к аккаунтам в соцсетях и онлайн-банках.

Как защитить себя от цифровых мошенников?

Прогресс не стоит на месте, и аферисты становятся всё изобретательнее. Однако есть способы, которые помогут минимизировать риск стать жертвой мошенничества. Эксперты, в том числе Никита Чугунов, дают несколько ключевых советов:

Не устанавливайте неизвестные программы

Прежде чем скачать приложение на устройство, убедитесь, что оно действительно связано с известной компанией. Проверяйте источник загрузки и отзывы других пользователей.

Не переходите по подозрительным ссылкам

Если вам прислали ссылку по SMS или в мессенджере, лучше перепроверить её. Фишинговые сайты могут выглядеть правдоподобно, но они предназначены для кражи данных.

Используйте антивирусные программы

Обязательно установите на своё устройство надёжный антивирус, который будет следить за безопасностью данных и предупреждать о подозрительных действиях на устройстве.

Будьте бдительны при общении с «представителями компаний»

Мошенники могут обращаться по телефону, представляясь сотрудниками банков, интернет-магазинов или сервисов. Никогда не передавайте личную информацию и не выполняйте инструкции по установке программ по запросу неизвестных лиц.

Технологический прогресс — это не только новые возможности, но и новые опасности

Цифровые технологии значительно упрощают нашу жизнь, но также создают дополнительные риски. Мошенники внимательно следят за развитием технологий и находят способы использовать их для своих целей. Поэтому важно оставаться бдительными, следовать рекомендациям экспертов и использовать все доступные средства для защиты своих данных и устройств.

Как отметил Никита Чугунов, аферисты активно адаптируются к новым условиям, но с помощью антивирусов, внимательного отношения к информации и осторожности в использовании приложений, каждый россиянин может защитить себя от цифровых угроз.

