Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В одном из крупных банков РФ предупредили о новой угрозе накоплениям – подробности

Теперь покупки, оплата счетов, оформление докум...

gorodrabot.ru

Подписаться в Telegram

В эпоху цифровых технологий жизнь россиян становится всё удобнее: теперь покупки, оплата счетов, оформление документов и даже медицинские консультации доступны онлайн, без необходимости покидать дом.

Однако за этим удобством кроются и новые угрозы, о которых предупреждает Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ. По данным PRIMPRESS, мошенники становятся всё более изобретательными, используя технологии для кражи данных и денег. Как же россиянам защитить себя в цифровом пространстве?

Цифровые мошенники: как они действуют?

Цифровизация открыла новые возможности не только для честного бизнеса, но и для аферистов. Мошенники активно используют интернет и мобильные приложения для обмана доверчивых пользователей. Никита Чугунов отмечает, что одна из самых популярных схем — это установка вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники получают доступ к устройствам и банковским счетам своих жертв.

Основные схемы мошенничества

  • Фальшивые «Госуслуги»

Аферисты представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и убеждают пользователей установить обновления через специальные приложения. В результате они получают доступ к личной информации и банковским данным, находящимся на устройстве.

  • Замена счетчиков через вредоносные приложения

Злоумышленники звонят пользователям, представляясь работниками коммунальных служб, и предлагают заменить приборы учета. Для этого они убеждают установить специальное приложение, которое на деле позволяет мошенникам получить удалённый доступ к данным и банковским счетам.

  • Мошенничество через мессенджеры

Популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, также становятся инструментом аферистов. Они звонят или пишут жертвам, представляясь покупателями или сотрудниками интернет-сервисов, и просят перейти по подозрительным ссылкам, которые открывают доступ к аккаунтам и личным данным.

Как защитить себя от цифровых угроз?

Технологический прогресс даёт аферистам всё новые инструменты для обмана, однако с соблюдением некоторых простых правил можно минимизировать риски. Вот ключевые рекомендации экспертов, в том числе Никиты Чугунова, которые помогут защитить ваши данные и финансы.

1. Не устанавливайте неизвестные программы

Перед загрузкой любого приложения убедитесь, что оно официально связано с известной компанией или сервисом. Всегда проверяйте источник загрузки — загружайте программы только из официальных магазинов, таких как Google Play или App Store, и изучайте отзывы других пользователей.

2. Не переходите по подозрительным ссылкам

Мошенники часто используют фишинговые ссылки, которые могут выглядеть правдоподобно. Если вы получили сообщение с незнакомой ссылкой, не спешите переходить по ней. Лучше перепроверить источник — например, позвонить в банк или службу поддержки, чтобы уточнить, действительно ли сообщение отправлено от их имени.

3. Установите антивирусное ПО

Надёжные антивирусные программы помогают выявлять и блокировать вредоносные программы, защищая ваши устройства и личные данные. Убедитесь, что на вашем смартфоне и компьютере установлен современный антивирус, который будет следить за безопасностью вашего устройства.

4. Будьте бдительны при общении с «представителями компаний»

Мошенники часто представляются сотрудниками банков, интернет-магазинов или сервисов. Никогда не сообщайте личные данные, пароли или коды, полученные по SMS, даже если человек на другом конце провода кажется убедительным. Банки и крупные компании никогда не запрашивают такую информацию через телефонные звонки.

Технологии — это не только удобство, но и новые угрозы

Цифровизация сильно облегчила жизнь, но вместе с этим принесла и новые риски. Мошенники продолжают адаптироваться к новым условиям, разрабатывая всё более изощрённые схемы обмана. Однако, следуя советам экспертов и используя доступные средства защиты, каждый россиянин может свести к минимуму риск стать жертвой кибераферистов.

Как подчёркивает Никита Чугунов, важно не только быть внимательными к информации, но и использовать современные инструменты для защиты, такие как антивирусные программы и проверенные источники загрузки приложений.

Мир цифровых технологий открывает для нас массу удобств, но вместе с этим приносит и дополнительные угрозы. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, важно оставаться начеку, не доверять сомнительным ссылкам и программам, а также регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Внимательность и осторожность — ключевые факторы, которые помогут сохранить ваши данные и финансы в безопасности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

11 часов назад

В Казани девушка упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Важное в РТ

день назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

сетка на воздуховоды вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости России

2 дня назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

изоляционные работы цена в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 сентября задержали чиновника из Тукаевского района

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Казани

14 часов назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Лонгриды
2 часа назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Первый месяц осени в столице Татарстана выдался...

Новости Казани

6 часов назад

Ильсур Метшин осмотрел 20 новых автобусов НЕФАЗ с камерами и кондиционерами

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ за неделю примерно до 75 рублей подорожал бензин АИ-98

Новости Казани

7 часов назад

Президент ФК «Сокол» Казань объяснил отставку главного тренера Сергея Рыжикова
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
11 часов назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Казани

7 часов назад

К саммиту БРИКС в Казани подсветят 288 обектов

Новости Казани

7 часов назад

Премьер-министр Армении примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 октября

Новости Казани

8 часов назад

ФСБ показала видео обысков в женской исламистской ячейке в Казани
ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потр...
Новости России
6 дней назад

ВТБ: в среднем 100 тысяч рублей жители ПФО потратили на летний отдых в этом году
В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за ...
Новости Татарстана
14 часов назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября