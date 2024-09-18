В одном из крупных банков РФ предупредили о новой угрозе накоплениям – подробности

В эпоху цифровых технологий жизнь россиян становится всё удобнее: теперь покупки, оплата счетов, оформление документов и даже медицинские консультации доступны онлайн, без необходимости покидать дом.

Однако за этим удобством кроются и новые угрозы, о которых предупреждает Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ. По данным PRIMPRESS, мошенники становятся всё более изобретательными, используя технологии для кражи данных и денег. Как же россиянам защитить себя в цифровом пространстве?

Цифровые мошенники: как они действуют?

Цифровизация открыла новые возможности не только для честного бизнеса, но и для аферистов. Мошенники активно используют интернет и мобильные приложения для обмана доверчивых пользователей. Никита Чугунов отмечает, что одна из самых популярных схем — это установка вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники получают доступ к устройствам и банковским счетам своих жертв.

Основные схемы мошенничества

Фальшивые «Госуслуги»

Аферисты представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и убеждают пользователей установить обновления через специальные приложения. В результате они получают доступ к личной информации и банковским данным, находящимся на устройстве.

Замена счетчиков через вредоносные приложения

Злоумышленники звонят пользователям, представляясь работниками коммунальных служб, и предлагают заменить приборы учета. Для этого они убеждают установить специальное приложение, которое на деле позволяет мошенникам получить удалённый доступ к данным и банковским счетам.

Мошенничество через мессенджеры

Популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, также становятся инструментом аферистов. Они звонят или пишут жертвам, представляясь покупателями или сотрудниками интернет-сервисов, и просят перейти по подозрительным ссылкам, которые открывают доступ к аккаунтам и личным данным.

Как защитить себя от цифровых угроз?

Технологический прогресс даёт аферистам всё новые инструменты для обмана, однако с соблюдением некоторых простых правил можно минимизировать риски. Вот ключевые рекомендации экспертов, в том числе Никиты Чугунова, которые помогут защитить ваши данные и финансы.

1. Не устанавливайте неизвестные программы

Перед загрузкой любого приложения убедитесь, что оно официально связано с известной компанией или сервисом. Всегда проверяйте источник загрузки — загружайте программы только из официальных магазинов, таких как Google Play или App Store, и изучайте отзывы других пользователей.

2. Не переходите по подозрительным ссылкам

Мошенники часто используют фишинговые ссылки, которые могут выглядеть правдоподобно. Если вы получили сообщение с незнакомой ссылкой, не спешите переходить по ней. Лучше перепроверить источник — например, позвонить в банк или службу поддержки, чтобы уточнить, действительно ли сообщение отправлено от их имени.

3. Установите антивирусное ПО

Надёжные антивирусные программы помогают выявлять и блокировать вредоносные программы, защищая ваши устройства и личные данные. Убедитесь, что на вашем смартфоне и компьютере установлен современный антивирус, который будет следить за безопасностью вашего устройства.

4. Будьте бдительны при общении с «представителями компаний»

Мошенники часто представляются сотрудниками банков, интернет-магазинов или сервисов. Никогда не сообщайте личные данные, пароли или коды, полученные по SMS, даже если человек на другом конце провода кажется убедительным. Банки и крупные компании никогда не запрашивают такую информацию через телефонные звонки.

Технологии — это не только удобство, но и новые угрозы

Цифровизация сильно облегчила жизнь, но вместе с этим принесла и новые риски. Мошенники продолжают адаптироваться к новым условиям, разрабатывая всё более изощрённые схемы обмана. Однако, следуя советам экспертов и используя доступные средства защиты, каждый россиянин может свести к минимуму риск стать жертвой кибераферистов.

Как подчёркивает Никита Чугунов, важно не только быть внимательными к информации, но и использовать современные инструменты для защиты, такие как антивирусные программы и проверенные источники загрузки приложений.

Мир цифровых технологий открывает для нас массу удобств, но вместе с этим приносит и дополнительные угрозы. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, важно оставаться начеку, не доверять сомнительным ссылкам и программам, а также регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Внимательность и осторожность — ключевые факторы, которые помогут сохранить ваши данные и финансы в безопасности.