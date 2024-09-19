В одном из крупных банков предупредили о новой угрозе накоплениям россиян – подробности

В наше время цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни россиян. Онлайн-шопинг, оплата счетов, получение государственных услуг и даже консультации врачей доступны буквально за несколько кликов, не требуя выхода из дома.

Однако, наряду с удобством, возникают и новые опасности: мошенники становятся все более изобретательными, использующие последние достижения технологий для кражи личных данных и денег.

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса, подчеркивает, что киберпреступники стремительно развиваются в виртуальной среде, создавая всё более сложные схемы обмана. Их главная цель — это доступ к банковским счетам и личной информации граждан. Как же россиянам защитить себя от этих угроз?

Основные методы цифрового мошенничества

Мошенники находят всё новые пути для обмана пользователей, используя современные технологии и интернет. Основные схемы, о которых предупреждают эксперты, включают:

- Поддельные «Госуслуги»: мошенники создают фальшивые версии государственных сервисов, убеждая пользователей загрузить мнимые обновления. В результате преступники получают доступ к личным данным и банковским счетам жертв.

- Ложные звонки от коммунальных служб: злоумышленники звонят от имени коммунальных служб, предлагая заменить счетчики или обновить данные, и убеждают загрузить некое приложение. Эта программа оказывается вредоносной и предоставляет мошенникам удалённый доступ к устройствам и финансам жертвы.

- Обман через мессенджеры: мошенники активно используют платформы, такие как WhatsApp, для совершения фишинговых атак. Они отправляют сообщения или звонки, выдают себя за покупателей или сотрудников сервисов и просят перейти по ссылкам, которые могут раскрыть доступ к личным аккаунтам и конфиденциальной информации.

Как защититься от киберугроз?

Чтобы защитить свои данные и финансы в условиях цифровой эпохи, важно придерживаться ряда простых, но действенных принципов. Ниже приведены ключевые рекомендации от Никиты Чугунова и других экспертов, которые помогут минимизировать риски:

- Избегайте загрузки приложений из сомнительных источников: перед загрузкой любого приложения убедитесь в его связи с официальными сервисами и проверенными компаниями. Используйте только официальные магазины, такие как Google Play или App Store, и внимательно изучайте отзывы и рейтинги.

- Не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники часто используют фишинговые сайты для кражи ваших данных. Если вы получаете ссылки, которые вызывают сомнения, особенно от незнакомых людей или в неожиданных сообщениях, не кликайте на них. Лучше всего перезвонить в банк или в службу поддержки для проверки информации.

- Установите антивирусное программное обеспечение: современные антивирусы могут предотвращать установку вредоносных приложений и блокировать опасные сайты. Регулярные обновления антивирусного ПО помогут защитить ваши устройства от различных атак.

- Будьте осторожны с телефонными звонками и запросами данных: никогда не передавайте свои личные данные, пароли или временные коды по телефону, даже если собеседник утверждает, что он из банка или государственных учреждений. Респектабельные компании никогда не запрашивают такую информацию через звонки или сообщения.

Технологии и новые вызовы: оставайтесь бдительными

Цифровизация значительно облегчила нашу жизнь, но также открыла новые возможности для злоумышленников. Мошенники адаптируются к развивающимся технологиям, создавая всё более сложные схемы для обмана доверчивых пользователей. Однако соблюдение базовых правил безопасности может существенно снизить риски и защитить ваши финансы и личные данные.

Никита Чугунов подчеркивает, что в современных реалиях важно не только проявлять внимательность, но и использовать инструменты защиты — антивирусные программы, проверенные приложения и надежные источники. Цифровой мир приносит удобство, однако с этим удобством приходит и ответственность за собственную безопасность.

