В ночь с 2 на 3 сентября по Крымскому мосту перекрыли движение: что случилось?

В ночь со 2 на 3 сентября была очередная попытка атаковать Крымский мост. Три БПЛА были сбиты. Из-за этого было ограничено движение по мосту.

В последнее время было зафиксировано уничтожение трех украинских безэкипажных катеров в Черном море российскими военными, а также запуск в сторону моста двух ракет С-200 со стороны ВСУ, которые были успешно перехвачены российскими средствами ПВО.

Ночью 17 июля два украинских беспилотник атаковали мост. В результате два человека погибли и был повреждён мост. В ответ на эти акты, российские вооруженные силы совершили удары по Одессе, Ильичевску и Николаеву, затронув такие объекты, как производство и хранение беспилотных катеров, а также склады боеприпасов и топлива. В связи с этими событиями, Владимир Путин выразил свое недовольство и назвал произошедшее военным преступлением. Следственный комитет уже начал уголовное расследование по факту данного теракта.