В ночь на 2 сентября три украинских беспилотника атаковали Крымский мост: что известно на данный момент

Крымский мост в ночь с 1 на 2 сентября был атакован трижды, сообщает Минобороны. Все попытки атак не увенчались успехом, докладывает ведомство.

Первая атака дроном морского базирования произошла около 23:15 по московскому времени, второй безэкипажный катер был перехвачен в 2:10, а третий в 2:20.

В Минобороны отметили, что БПЛА планировали совершить теракт на объекте гражданской инфраструктуры — Крымском мосту.