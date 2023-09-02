В ночь на 2 сентября три украинских беспилотника атаковали Крымский мост: что известно на данный момент
Константин Михальчевский / РИА "Новости"
Крымский мост в ночь с 1 на 2 сентября был атакован трижды, сообщает Минобороны. Все попытки атак не увенчались успехом, докладывает ведомство.
Первая атака дроном морского базирования произошла около 23:15 по московскому времени, второй безэкипажный катер был перехвачен в 2:10, а третий в 2:20.
В Минобороны отметили, что БПЛА планировали совершить теракт на объекте гражданской инфраструктуры — Крымском мосту.