В ноябре у выехавших за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С ноября автовладельцев, выезжающих за пределы города на выходные, ждёт новый контроль.

Специалисты предупреждают: проверки будут ужесточены, а для некоторых водителей могут обернуться серьёзными последствиями, включая аннулирование специальных прав на срок до трёх лет. Нововведения касаются прежде всего тех, кто отправляется на охоту или рыбалку, сообщает PRIMPRESS.

Почему начались новые проверки?

Проведение проверок связано с открытием сезона охоты и рыбалки, который стартует в ноябре. В эту пору многие автовладельцы отправляются на природу, чтобы заняться любимым хобби. Однако с ростом интереса к этим видам отдыха возрастает и потребность в контроле за безопасностью и соблюдением всех необходимых правил. Для проверки будут привлечены специалисты различных ведомств, включая охотнадзор и Росгвардию.

Какие документы потребуются и что будут проверять?

Проверяющие будут следить за тем, чтобы у каждого водителя, направляющегося на охоту или рыбалку, были оформлены все необходимые документы на оружие и разрешения на занятие соответствующим видом деятельности. Особое внимание будет уделено правилам перевозки оружия — оно должно находиться в специальной упаковке. Нарушение этих условий может привести к аннулированию охотничьих прав.

Строгое соблюдение трезвости — обязательное правило

Правило о запрете употребления алкоголя во время охоты или рыбалки остаётся особенно важным. Водители и охотники, которых застанут с оружием в состоянии опьянения, могут лишиться не только прав на охоту сроком до трёх лет, но и самого оружия — его конфискуют на месте.

Кого коснётся новый контроль?

Контрольные рейды будут проходить по всей территории России, особенно в местах, где охота и рыбалка традиционно пользуются популярностью. Эти проверки особенно актуальны в выходные дни, когда многие жители города отправляются за его пределы, чтобы провести время на природе.

Как избежать лишения прав?

Для всех, кто планирует отдых на природе, специалисты советуют тщательно проверять наличие всех документов, правильно упаковывать оружие и избегать употребления алкоголя в течение всей поездки. Соблюдение этих правил позволит не только избежать штрафов и санкций, но и сохранить права на охоту.

Автовладельцам, отправляющимся на природу, стоит помнить о новых правилах и возможных проверках. Строгое соблюдение требований к транспортировке оружия и соблюдение правил безопасности помогут избежать серьёзных последствий и сделают отдых на природе безопасным и спокойным.