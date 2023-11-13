В ноябре станут останавливать всех: ГИБДД будет лишать прав этих водителей

С целью повышения безопасности на дорогах и предотвращения случаев управления автомобилями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения начиная с 11 ноября увеличится количество постов ГИБДД на выездах и въездах российских городов. Как сообщили в PRIMPRESS, сотрудники ГИБДД будут пристально следить за всеми автомобилями, проходящими через границы городов. При подозрении в нарушении ПДД или обнаружении признаков наличия алкоголя или наркотических веществ в крови, водителей будут ожидать серьезные меры, включая штрафы и лишение водительских прав от полутора лет и более.

Правительство намерено жестко отреагировать на нарушителей дорожного движения в целях снижения аварийности и предотвращения потери человеческих жизней на дорогах. Водителям следует быть бдительными и ответственными, чтобы не создавать опасность для себя и других участников дорожного движения.

Кроме того, необходимо отметить, что автомобилисты должны воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это не только обеспечивает безопасность на дороге, но и помогает соблюдать закон и избежать наказания со стороны правоохранительных органов.