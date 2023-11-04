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· Алина Алмакаева

В ноябре 100% разбогатеют: Глоба предрекла финансовый успех этим знакам зодиака

В ноябре 100% разбогатеют: Глоба предрекла финансовый успех этим знакам зодиака

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В ближайшие несколько недель гражданам России стоит сосредоточиться на эффективном распределении своих средств, чтобы избежать потери дохода. Такую мысль выразила Тамара Глоба

Проблема заключается в росте инфляции и повышении ключевой ставки, установленной Банком России. Это является причиной снижения покупательной способности денег. В настоящее время наиболее выгодно вложить свои средства или открыть накопительный счет. Тем не менее, профессионалы в области финансовых анализов уверены в том, что Центральный банк больше не станет повышать ключевую ставку до конца текущего года. Ожидается, что она останется на уровне 15 процентов годовых, а инфляция начнет стабилизироваться в ближайшие недели и до декабря.

"Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики не потребуется", - поделилась Глоба в интервью с "PRIMPRESS".

Момент наилучший для открытия вклада настал, и эта выгодная ситуация будет сохраняться до середины ноября. Процентные ставки достигнут своего максимального уровня, и поэтому важно успеть вложить свои средства, иначе в будущем будет потерян шанс, а доходность значительно снизится.

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