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В Минпросвещения России рассказали, какой предмет уберут из школьной программы

В Минпросвещения России рассказали, какой предмет уберут из школьной программы

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Министерство просвещения планирует исключить обществознание из учебных программ 6 – 8 классов, как сообщает primpress со ссылкой на ТАСС.

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что отмена этого предмета не приведет к сокращению знаний. Часть учебного материала будет интегрирована в программу истории, а часть - в содержание последующих курсов обучения.

"Сама программа остается неизменной, однако изучение станет более структурированным как для ученика, так и для преподавателя. Не будет ситуации, когда в одном классе наблюдается избыток информации, а в другом - недостаток знаний по обществознанию. Все будет хорошо согласовано, чтобы учебный процесс проходил спокойно и последовательно", - отметил он.

В настоящее время авторы работают над учебником для 9 - 11 классов. По словам Мединского, материалы будут готовы к 2025 году.

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